ETV Bharat / state

कानपुर में ई-लॉटरी के जरिए आवेदकों को मिले मनपसंद प्लाॉट; KDA को 25 करोड़ रुपये की आय

केडीए सचिव व उपाध्यक्ष समेत अन्य प्रशासनिक अफसर रहे मौजूद, बोले-अब सभी योजनाओं में ई-लॉटरी से आवंटन की तैयारी.

कानपुर में ई लॉटरी से प्लॉट आवंटन.
कानपुर में ई लॉटरी से प्लॉट आवंटन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर में अर्रा-बिनगवां एक्सटेंशन योजना में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों ने 140 भूखंडों के आवंटन को ई-लॉटरी के जरिए पूरा किया. सोमवार को आवेदकों को प्राधिकरण के सभागार में बुलाया गया. पहली बार लाइव स्क्रीन पर ही जिन आवेदकों को भूखंड आवंटित हुए हैं, उनकी सूची जारी हो गई. स्क्रीन पर लिस्ट में अपना नाम देख कुछ आवेदकों के जहां आंसू निकल आए, वहीं, तमाम ने गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी.

मोबाइल पर भेजा गया बधाई संदेश: आवेदकों की अच्छी संख्या के बीच कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने इस यादगार पल को कैद करने के लिए स्क्रीन के सामने खड़े होकर अपनी फोटो ली. वहीं, आवेदकों के स्मार्टफोन पर केडीए की ओर से बधाई संदेश भी भेजा गया. केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि प्रयोग के तौर पर पहली बार ई-आवंटन से भूखंडों की सूची जारी की गई. उन्होंने ये भी बताया कि भूखंडों की बिक्री के बाद केडीए को 25 करोड़ रुपये की आय हुई है. इस मौके पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल समेत अन्य प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे.

भूखंडों के सापेक्ष 100 गुना अधिक आए आवेदन: केडीए के आला अफसरों ने बताया कि कुल 140 भूखंडों के सापेक्ष केडीए को 7325 आवेदन मिले थे. इनमें अर्रा बिनगवां एक्सटेंशन योजना के टाFप बी श्रेणी के 31 भूखंडों के सापेक्ष कुल आवेदक 3126, टाइप सी श्रेणी के 101 भूखंडों के कुल आवेदक 3977 व टाइप डी श्रेणी के आठ भूखंडों के सापेक्ष कुल आवेदक 222 के बीच ई-लॉटरी निकाली गई. अफसरों ने कहा कि आवंटन के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती गई. वहीं, पूरी प्रक्रिया का सजीव प्रसारण प्राधिकरण के यू-ट्यूब चैनल पर किया गया.

यह भी पढ़ें: बनारस के इन इलाकों में सस्ते दामों पर मिलने जा रहे फ्लैट्स, जानिए आखिरी डेट और कैसे-कहां करें अप्लाई

TAGGED:

KDA PLOT ALLOTMENT
KANPUR 140 PLOT ALLOTMENT
KANPUR E LOTTERY PLOT ALLOTMENT
कानपुर में प्लाट आवंटन
KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.