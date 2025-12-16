ETV Bharat / state

कानपुर में ई-लॉटरी के जरिए आवेदकों को मिले मनपसंद प्लाॉट; KDA को 25 करोड़ रुपये की आय

कानपुर: शहर में अर्रा-बिनगवां एक्सटेंशन योजना में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों ने 140 भूखंडों के आवंटन को ई-लॉटरी के जरिए पूरा किया. सोमवार को आवेदकों को प्राधिकरण के सभागार में बुलाया गया. पहली बार लाइव स्क्रीन पर ही जिन आवेदकों को भूखंड आवंटित हुए हैं, उनकी सूची जारी हो गई. स्क्रीन पर लिस्ट में अपना नाम देख कुछ आवेदकों के जहां आंसू निकल आए, वहीं, तमाम ने गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी.

मोबाइल पर भेजा गया बधाई संदेश: आवेदकों की अच्छी संख्या के बीच कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने इस यादगार पल को कैद करने के लिए स्क्रीन के सामने खड़े होकर अपनी फोटो ली. वहीं, आवेदकों के स्मार्टफोन पर केडीए की ओर से बधाई संदेश भी भेजा गया. केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि प्रयोग के तौर पर पहली बार ई-आवंटन से भूखंडों की सूची जारी की गई. उन्होंने ये भी बताया कि भूखंडों की बिक्री के बाद केडीए को 25 करोड़ रुपये की आय हुई है. इस मौके पर प्राधिकरण उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल समेत अन्य प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे.