ETV Bharat / state

रतलाम में जनसुनवाई के लिए घोड़ी लेकर पहुंचा आवेदक, बोला- बिना तमाशा किए कोई नहीं सुनता

शिवपुर गांव के रहने वाले अरुण शर्मा अपनी घोड़ी के साथ मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे

डिप्टी कलेक्टर ने ज्ञापन लेकर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है. वहीं लोगों के मन में यह कौतूहल रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आवेदक को इस अंदाज में आवेदन देने आना पड़ा.

रतलाम: रतलाम में जनसुनवाई के दौरान एक बार फिर अजब नजारा देखने को मिला. यहां एक आवेदक जनसुनवाई में घोड़ी पर बैठकर ही पहुंच गया. ये नजारा देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया. शिवपुर गांव के लोगों के साथ अरुण शर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर डिप्टी कलेक्टर को गोचर भूमि पर से अतिक्रमण हटाए जाने और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में गोचर भूमि को संरक्षित किए जाने की मांग की है.

दरअसल हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में कई बार ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जहां आवेदक अलग तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं. रतलाम में आज हुई जनसुनवाई के दौरान भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला. यहां शिवपुर गांव के रहने वाले अरुण शर्मा अपनी घोड़ी बुलबुल के साथ गोचर भूमि के अतिक्रमण और संरक्षण की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचे.

जनसुनवाई के लिए घोड़ी पर सवार होकर पहुंचा आवेदक (ETV Bharat)

कहा, आजकल हर किसी को तमाशा देखने का शौक, बिना तमाशा किए कोई आपकी बात नहीं सुनेगा

आवेदक अरुण शर्मा ने बताया कि कई बार गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर शिकायत और आवेदन किया, लेकिन आज तक उनका कोई समाधान नहीं निकला. जिसके बाद आज वह अपनी घोड़ी के साथ जनसुनवाई में आए हैं ताकि लोगों के साथ जीव-जंतुओं की भी सुनवाई हो सके. अलग अंदाज में आवेदन देने के प्रश्न पर अरुण शर्मा ने कहा कि आजकल हर किसी को तमाशा देखने का शौक है. यहां भी बिना तमाशा किए कोई आपकी बात नहीं सुनेगा.

बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में लोगों की शिकायतों का निवारण हो रहा है? और यदि हो रहा है तो फिर जनसुनवाई में इस तरह के तमाशे आखिर क्यों देखने को मिल रहे हैं.