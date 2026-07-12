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कम पैदावार के बाद सेब के दामों ने छुआ 'आसमान', गाला सेब की आधी पेटी इतने हजार में बिकी

शिमला: प्रदेश की प्रमुख फल मंडियों में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है और शुरुआती दौर में ही बागवानों को उत्साहजनक संकेत मिलने लगे हैं. इस वर्ष मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सेब और नाशपाती का उत्पादन अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन सीमित आवक के चलते मंडियों में बेहतर कीमतें मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं.

इन दिनों भट्ठाकुफर, पराला और सोलन फल मंडियों में गाला, टाइडमैन सेब और नाशपाती की मांग लगातार बढ़ रही है. कम मात्रा में फल पहुंचने के कारण खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण फलों को अपेक्षा से अधिक दाम मिल रहे हैं. चौपाल उपमंडल की देवत पंचायत के बागवान चंद्र प्रकाश शर्मा के डार्क बैरन गाला सेब के 10 से 12 किलो वाले हाफ बॉक्स को भट्ठाकुफर फल मंडी में 2700 रुपये का भाव मिला. ये खेप कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी ने खरीदी. वहीं, सोलन मंडी में गाला सेब के हाफ बॉक्स के दाम 2300 रुपये, पराला फल मंडी में 2500 रुपये तक दर्ज किए गए.

वहीं, हाफ रेड और मोटी डंडी किस्म की नाशपाती प्रदेश की विभिन्न मंडियों में 2000 से 4000 रुपये प्रति बॉक्स तक बिक रही है. फल कारोबारियों का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता वाले फलों की मांग लगातार बनी हुई है और यदि मौसम अनुकूल रहा तो पूरे सीजन के दौरान बाजार में यही रुझान देखने को मिल सकता है. आढ़तियों ने बागवानों से अपील की है कि वे जल्दबाजी में कच्चे फल न तोड़ें. फलों को पूरी तरह तैयार होने और उचित रंग आने के बाद ही मंडियों में लाने से बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकता है. शुरुआती सीजन में मिल रहे उत्साहजनक दामों ने बागवानों में नई उम्मीद जगा दी है.