सेब-नाशपाती की फसल पर संकट! बारिश-ओलावृष्टि से भारी नुकसान, बागवान परेशान
बागवानों का कहना है कि इस समय मौसम का साफ और स्थिर रहना बेहद जरूरी होता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 2:21 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में इन दिनों खराब मौसम ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण सेब और नाशपाती के पेड़ों पर लगे फूलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. यही वह समय है जब इन फसलों में परागण की प्रक्रिया होती है, लेकिन मौसम की मार के चलते यह प्रक्रिया बाधित हो रही है. अगर समय रहते हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले सीजन में उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है.
ओलावृष्टि से झड़े फूल-पत्ते
जिला कुल्लू के बंजार, सैंज, आनी, गड़सा और मणिकर्ण घाटी के कई इलाकों में हाल ही में तेज ओलावृष्टि दर्ज की गई. इसके चलते सेब और नाशपाती के पेड़ों पर खिले फूल और पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए. इससे न केवल इस साल की फसल को नुकसान पहुंचा है, बल्कि पेड़ों की ग्रोथ पर भी असर पड़ने की आशंका है. कुल्लू में हर साल सेब का कारोबार 1000 करोड़ रुपये से अधिक का होता है, ऐसे में इस नुकसान को बेहद गंभीर माना जा रहा है.
परागण प्रक्रिया पर पड़ा सीधा असर
बागवानों का कहना है कि इस समय मौसम का साफ और स्थिर रहना बेहद जरूरी होता है. हल्की धूप और सामान्य तापमान पर ही फूलों में परागण सही तरीके से हो पाता है. लेकिन लगातार बारिश, ठंडी हवाओं और ओलावृष्टि के कारण परागण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. अगर फूलों का सही तरीके से परागण नहीं हुआ, तो फल बनने की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाएगी और उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है.
मधुमक्खी पालक वीर चंद ने बताया कि उन्होंने करीब 1000 मधुमक्खी बक्से हरियाणा से मंगवाए हैं और कई बागवानों को उपलब्ध करवाए हैं, ताकि परागण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके. लेकिन घाटी में अचानक बढ़ी ठंड और लगातार बारिश के कारण मधुमक्खियां अपने बक्सों से बाहर नहीं निकल रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर मधुमक्खियां सक्रिय नहीं हुईं, तो परागण अधूरा रह जाएगा और इसका सीधा असर सेब की पैदावार पर पड़ेगा.
बागवानों की बढ़ी चिंता
स्थानीय बागवान मेहर चंद ने बताया कि घाटी में इस समय मौसम साफ होना चाहिए था और तापमान में हल्की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट लगातार बारिश और ओलावृष्टि से ठंड बढ़ गई है. उन्होंने आशंका जताई कि अगर यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में फसल को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा. वहीं, बागवान संजीव कुमार ने कहा कि बागवान परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर रहते हैं, जो बाहरी राज्यों से लाई जाती हैं. लेकिन ठंड के कारण ये मधुमक्खियां अपने बक्सों में ही बंद हैं. ऐसे में परागण की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जो आने वाले समय में उत्पादन पर बड़ा असर डाल सकती है.
बागवानों ने सरकार और प्रशासन से नुकसान का आकलन करने और जल्द राहत प्रदान करने की मांग की है. उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है, जिससे बागवानी क्षेत्र पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है. वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले कुछ दिनों में मौसम साफ होता है और मधुमक्खियां सक्रिय होती हैं, तो कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो सकती है. लेकिन अगर बारिश और ठंड का सिलसिला जारी रहा, तो इस साल सेब और नाशपाती की फसल पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है.
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