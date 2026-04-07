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धराली में भू-धंसाव से गंगोत्री हाईवे और सेब बागीचों को पहुंचा नुकसान, स्थानीय लोगों की बढ़ी टेंशन

आपदा प्रभावित धराली में भागीरथी नदी के कटाव से हो रहे भू-धंसाव से गंगोत्री हाईवे व सेब के बगीचों को नुकसान पहुंच रहा है.

Uttarkashi landslide
भूधंसाव से सेब के बगीचों और हाईवे को पहुंचा नुकसान (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 8:49 AM IST

3 Min Read
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उत्तरकाशी: आपदा प्रभावित धराली में भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के कारण हुए भू-धंसाव के कारण गंगोत्री हाईवे के किनारे बने सेब के बागीचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं. साथ ही गंगोत्री हाईवे को करीब तीस मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर दरारें आ गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो गंगोत्री हाईवे पूरी तरह धंसने के साथ ऊपर गांव और बागीचों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.

धराली प्रधान अजय नेगी ने बताया कि बीते रविवार को क्षेत्र में बारिश होने के कारण गंगोत्री हाईवे के किनारे बागीचों में भारी भू-धंसाव हुआ. इस कारण वहां पर लगे सेब के करीब 100 पेड़ों को नुकसान हुआ है. मिट्टी पूरी तरह धंसने के कारण पेड़ गिर गए हैं. साथ ही इस कारण गंगोत्री हाईवे का भी करीब तीस मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. उस पर अभी भी भू-धंसाव जारी है. उन्होंने बताया कि अगर इसी प्रकार दो तीन दिन लगातार बारिश होती रही. इससे भू-धंसाव बढ़ जाएगा और गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह नुकसान होने के साथ उसके ऊपर गांव और बागीचों के लिए भी बड़ा खतरा हो जाएगा.

ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा में आवाजाही में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अजय नेगी ने कहा कि गत वर्ष आई आपदा के दौरान वहां पर भागीरथी नदी से कटाव शुरू हो गया था. वह धीरे-धीरे लगातार धंस रहा था. बीते रविवार को हुई बारिश के कारण वह पूरी तरह धंस गया. इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को बागीचा स्वामी की ओर से लिखित वहां पर सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग की गई. लेकिन उस पर कार्रवाई न होने के कारण अब यह बड़ा खतरा बन गया है.

यमुनोत्री हाईवे पर ट्रक खराब होने से ढाई घंटे ठप रहा यातायात: डबरकोट और स्यानाचट्टी के बीच हाईवे पर ट्रक अचानक खड़ा हो गया. चालक ने बताया कि वाहन में तकनीकी खराबी आई है. इसके बाद स्थानीय लोग वहां एकत्रित हुए और खराब ट्रक को धक्का देकर किसी तरह सड़क किनारे खड़ा किया गया. ऐसा करने में करीब एक घंटे का समय लग गया. इससे वहां पर वाहनों का लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित हो गया. मार्ग सिंगल लेन होने के कारण अन्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. जिस कारण सफर करने वाले लोग फंसे रहे.

आशुतोष उनियाल ने बताया कि करीब एक घंटे बाद स्थानीय लोगों की मदद से खराब ट्रक को साइड किया गया. इसके बाद छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी. लेकिन मार्ग संकरा होने के कारण बड़े वाहन नहीं निकल पाए. ढाई घंटे बाद वाहनों को वहां से निकाला गया, जिसके बाद हाईवे पर पूरी तरह वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी.

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आपदा प्रभावित धराली
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