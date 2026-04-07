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धराली में भू-धंसाव से गंगोत्री हाईवे और सेब बागीचों को पहुंचा नुकसान, स्थानीय लोगों की बढ़ी टेंशन

उत्तरकाशी: आपदा प्रभावित धराली में भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के कारण हुए भू-धंसाव के कारण गंगोत्री हाईवे के किनारे बने सेब के बागीचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं. साथ ही गंगोत्री हाईवे को करीब तीस मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर दरारें आ गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो गंगोत्री हाईवे पूरी तरह धंसने के साथ ऊपर गांव और बागीचों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है.

धराली प्रधान अजय नेगी ने बताया कि बीते रविवार को क्षेत्र में बारिश होने के कारण गंगोत्री हाईवे के किनारे बागीचों में भारी भू-धंसाव हुआ. इस कारण वहां पर लगे सेब के करीब 100 पेड़ों को नुकसान हुआ है. मिट्टी पूरी तरह धंसने के कारण पेड़ गिर गए हैं. साथ ही इस कारण गंगोत्री हाईवे का भी करीब तीस मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. उस पर अभी भी भू-धंसाव जारी है. उन्होंने बताया कि अगर इसी प्रकार दो तीन दिन लगातार बारिश होती रही. इससे भू-धंसाव बढ़ जाएगा और गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह नुकसान होने के साथ उसके ऊपर गांव और बागीचों के लिए भी बड़ा खतरा हो जाएगा.

ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा में आवाजाही में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. अजय नेगी ने कहा कि गत वर्ष आई आपदा के दौरान वहां पर भागीरथी नदी से कटाव शुरू हो गया था. वह धीरे-धीरे लगातार धंस रहा था. बीते रविवार को हुई बारिश के कारण वह पूरी तरह धंस गया. इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को बागीचा स्वामी की ओर से लिखित वहां पर सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग की गई. लेकिन उस पर कार्रवाई न होने के कारण अब यह बड़ा खतरा बन गया है.