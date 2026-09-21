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एप्पल मैनेजर विवेक तिवारी मौत मामला: दोषी पूर्व सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की कैद

आठ साल से जेल में है प्रशांत: प्रशांत चौधरी इस मामले में करीब आठ साल से जेल में बंद है. 17 सितंबर को कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी माना था. दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने बरी कर दिया गया था.

लखनऊ: चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी बर्खास्त सिपाही प्रशांत चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रशांत को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना था. कोर्ट के आदेश के तहत प्रशांत पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.





क्या है पूरा मामला: प्रशांत को जिस अपराध के लिए सजा सुनाई गई है वो घटना 29 सितंबर 2018 की रात की है. एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से जा रहे थे. गोमतीनगर विस्तार में पुलिसकर्मियों ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की, आरोपों के तहत कार नहीं रुकने पर प्रशांत चौधरी ने गोली चला दी. जिसके बाद गोली लगने से विवेक तिवारी की मौत हो गई थी.





दो सिपाहियों पर हुआ था मुकदमा: घटना के बाद दोनों सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके बाद आठ सालों तक अदालत में सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी फोरेंसिक विशेषज्ञों समेत आठ लोगों की गवाही कराई गई थी. कोर्ट के फैसले के बाद विवेक तिवारी के परिवार ने असंतोष जताया था. उनकी पत्नी ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है. परिवार का कहना है कि वे मामले में आगे कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

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