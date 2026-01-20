ETV Bharat / state

पहाड़ों पर पड़े 'सूखे' से काश्तकार परेशान, बारिश-बर्फबारी नहीं होने से सेब उत्पादकों की बढ़ी चिंता

पहाड़ों पर पड़े 'सूखे' से सेब काश्तकार परेशान! ( AFP )