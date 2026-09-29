बर्फ के नीचे दब गई बागवानों की सालभर की मेहनत, विभाग ने मांगी 2 दिन में नुकसान की रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से सेब बागवानों का भारी नुकसान हुआ है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:25 PM IST
शिमला: हिमाचल के ऊंचाई वाले सेब क्षेत्रों में मौसम की एक करवट ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. सितंबर के अंतिम दिनों में हुई तेज बारिश और बर्फबारी उस समय आफत बनकर बरसी, जब कई ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की फसल तुड़ान के अंतिम दौर में है.
बर्फ का भारी बोझ सेब से लदी शाखाओं पर पड़ा तो कई शाखाएं टूटकर जमीन पर आ गईं, जबकि कुछ जगहों पर वर्षों पुराने फलदार पेड़ तक धराशायी हो गए. यानी नुकसान सिर्फ इस सीजन की तैयार फसल तक सीमित नहीं है, जिन पुराने पेड़ों को तैयार करने में बागवानों ने दशकों लगाए, उनके टूटने से आने वाले वर्षों के उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका है.
किन्नौर के कल्पा ब्लॉक के रक्छम क्षेत्र से सामने आ रही तस्वीरें इस नुकसान की गंभीरता का संकेत दे रही हैं. रक्छम गांव के पुर्तुंग, सिरिंग सायरिंग, डॉन डांसी और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद बागीचों में सेब से लदी शाखाएं बर्फ का वजन नहीं सह सकीं. कई शाखाएं टूट गईं और कई पुराने फलदार पौधे भी उखड़ गए. जिस समय बागवान तैयार सेब को बगीचे से बाजार तक पहुंचाने में जुटे थे, उसी दौरान बर्फ ने उनकी मेहनत को नुकसान पहुंचा दिया.
नुकसान कितना बड़ा, अभी तस्वीर साफ नहीं
बर्फबारी से हुए नुकसान की जमीनी तस्वीर सामने आने लगी है, लेकिन पूरे प्रदेश में कुल नुकसान कितना हुआ है, इसका वास्तविक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है. नुकसान की गंभीरता को देखते हुए बागवानी विभाग ने अब प्रभावित क्षेत्रों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति समेत प्रदेश के अन्य सेब बहुल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
फील्ड रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने बागीचे प्रभावित हुए, कितने पेड़ और शाखाएं टूटीं और तैयार सेब की फसल को कितना नुकसान हुआ. फिलहाल बागवानों की ओर से नुकसान करोड़ों रुपये में होने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से नुकसान का कोई आधिकारिक आर्थिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.
बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. सतीश शर्मा ने कहा, "सेब की फसल को हुए नुकसान को लेकर संबंधित क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी गई है. पूरे प्रदेश से नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही नुकसान का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा".
20 से 25 साल पुराने पेड़ टूटने से बढ़ी चिंता
रक्छम और आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ी चिंता पुराने फलदार पेड़ों को लेकर है. बर्फ के वजन से कई 20 से 25 साल पुराने पेड़ धराशायी होने की सूचना है. ऐसे पेड़ों को दोबारा तैयार करने में कई वर्ष लग सकते हैं. ऐसे में यदि नुकसान बड़े स्तर पर सामने आता है तो इसका असर केवल मौजूदा सेब सीजन पर ही नहीं, आगामी वर्षों के उत्पादन पर भी पड़ सकता है.
बागवानों का कहना है कि जिस फसल को तैयार करने के लिए पूरे साल मेहनत की गई, वह कुछ ही घंटों में बर्फ के भार से प्रभावित हो गई. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी कई बागीचों में सेब तुड़ान का काम चल रहा है, ऐसे में अचानक हुई बर्फबारी ने तैयार फसल को सीधे नुकसान पहुंचाया है.
अभी बाजार पहुंचा है करीब 20 फीसदी सेब
किन्नौर में इस बार सेब सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक करीब 20 फीसदी सेब ही बाजारों तक पहुंच पाया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन दिनों बड़ी मात्रा में सेब तुड़ान का काम चल रहा है. ऐसे में मौसम की मार ने बागवानों की परेशानी बढ़ा दी है. तैयार फसल के साथ-साथ पेड़ों और शाखाओं को हुए नुकसान ने आने वाले दिनों में सेब उत्पादन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
बागवानी विभाग अब प्रभावित क्षेत्रों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की पूरी तस्वीर तैयार करेगा. इसके बाद ही यह पता चल सकेगा कि बर्फबारी और तेज बारिश से प्रदेश के सेब कारोबार को वास्तविक तौर पर कितना नुकसान पहुंचा है.
दो दिन मौसम का कहर, सामान्य से 4757 प्रतिशत ज्यादा बारिश
27 और 28 सितंबर को किन्नौर में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बारिश का आंकड़ा सामान्य से कई गुना ऊपर पहुंच गया. सितंबर के अंतिम दिनों में हुई इस बारिश ने जिले में मौसम की तस्वीर अचानक बदल दी. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 28 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक किन्नौर में 24 घंटों के दौरान 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश महज 0.7 मिलीमीटर मानी जाती है. यानी किन्नौर में सामान्य से 4757 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई.
इसके अगले 24 घंटे में भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं. मौसम विभाग की 29 सितंबर सुबह 8:30 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, किन्नौर में 24 घंटों के दौरान 9.9 मिलीमीटर बारिश हुई. इस अवधि के लिए सामान्य बारिश का आंकड़ा 0.8 मिलीमीटर है. ऐसे में किन्नौर में बारिश सामान्य से 1142 फीसदी अधिक रही.
सामान्य से कई गुना अधिक हुई बारिश
आंकड़ों पर नजर डालें तो 28 सितंबर की सुबह तक 34 मिमी बारिश के मुकाबले सामान्य आंकड़ा सिर्फ 0.7 मिमी था. यानी सामान्य से 33.3 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई. वहीं, 29 सितंबर की सुबह तक 9.9 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले सामान्य बारिश 0.8 मिलीमीटर थी, यानी सामान्य से 9.1 मिलीमीटर अधिक बारिश दर्ज की गई. इस तरह लगातार दो दिनों तक किन्नौर में बारिश सामान्य आंकड़े से कई गुना अधिक रही. 28 सितंबर को सामान्य से 4757 फीसदी अधिक और इसके अगले दिन भी 1142 फीसदी अधिक बारिश दर्ज हुई.
ये भी पढ़ें: शिमला में बिना मिट्टी के हवा में हो रहा बीज आलू का उत्पादन, अब ताजिकिस्तान अपनाएगा ये एयरोपोनिक्स तकनीक