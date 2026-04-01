पिंक बड और फ्लावरिंग के दौरान 'जहर' बन रहा दवाओं का कॉकटेल, सेब बागवानों के लिए एडवाइजरी
पिंक बड और फूल आने की अवस्था में फूलों के जलने की समस्या देखी जा रही है. इसे लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:33 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला सहित अन्य सेब उत्पादक क्षेत्रों में इन दिनों सेब के बगीचे सफेद और गुलाबी फूलों से लदे हैं, लेकिन इसी बीच बागवानों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है. कई क्षेत्रों में पिंक बड और फूल आने की अवस्था के दौरान फूलों के जलने (Flower Scorching) की समस्या देखी जा रही है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उद्यान विभाग ने बागवानों को सतर्क रहने और वैज्ञानिक तरीके से ही छिड़काव करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.
क्या है पिंक बड
सेब की बागवानी में पिंक बड (Pink Bud) वह महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था होती है जब सर्दियों की सुस्ती के बाद पेड़ की कलियां फटने लगती हैं और फूलों के गुच्छों में से गुलाबी रंग की पंखुड़ियां साफ तौर पर बाहर की ओर दिखाई देने लगती हैं. यह अवस्था 'टाइट क्लस्टर' के ठीक बाद और फूल पूरी तरह खिलने से ठीक पहले आती है, जिसमें कलियां गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं लेकिन अभी उनके मुख पूरी तरह खुले नहीं होते. बागवानों के लिए यह समय इसलिए सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इसी दौरान फसल की भविष्य की गुणवत्ता और पैदावार काफी हद तक निर्धारित होती है, लेकिन साथ ही यह चरण इतना कोमल होता है कि हल्की सी ओलावृष्टि, पाला या रसायनों का गलत छिड़काव इन गुलाबी कलियों को झुलसा सकता है.
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय पौधे के भीतर कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित हो रही होती हैं और परागण यानी पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए कलियां पूरी तरह तैयार होती हैं, इसलिए इस नाजुक मोड़ पर सही पोषण और फफूंदनाशकों का संतुलित इस्तेमाल ही एक सफल फसल की नींव रखता है.
क्यों जल रहे हैं सेब के फूल?
उद्यान विकास अधिकारी प्रवीण कुमार मेहता ने 'इस समस्या पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पिंक बड अवस्था सेब के पौधों के जीवन चक्र की सबसे संवेदनशील कड़ी होती है. इस दौरान पौधों की कलियां और फूल बहुत कोमल होते हैं. 'गलत स्प्रे कॉकटेल' और 'हाई सॉल्ट फर्टिलाइजर' का अत्यधिक प्रयोग इस बर्बादी का मुख्य कारण बन रहा है. बागवान जाने अनजाने में कई दवाओं को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं, जो पौधों के लिए 'जहरीला मिश्रण' साबित हो रहा है.'
इन गलतियों से बचें बागवान
उद्यान विभाग अधिकारी प्रवीण कुमार ने फूलों के जलने के पीछे निम्नलिखित तकनीकी कारणों को स्पष्ट किया है:
- हाई सॉल्ट फर्टिलाइजर का प्रभाव: बागवान इन दिनों NPK 12:61:00 (MAP) जैसे उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं. इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो फूलों की कोमल पंखुड़ियों से नमी खींच लेती है, जिससे फूल झुलस जाते हैं.
- खतरनाक टैंक मिक्स (दवाओं का मिश्रण): अक्सर बागवान समय बचाने के चक्कर में MAP, बोरॉन, कैल्शियम और बाविस्टिन (Bavistin) जैसी दवाइयों को एक साथ घोल लेते हैं.
- जब कैल्शियम और फॉस्फेट मिलते हैं, तो उनकी घुलनशीलता खत्म हो जाती है और वे पौधों पर विपरीत असर डालते हैं. बोरॉन, कैल्शियम और हाई सॉल्ट का मिश्रण एक रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है जो फूलों के लिए घातक है.
- गलत लक्षण पहचानें: अगर आपके बगीचे में फूलों के किनारे भूरे या जले हुए दिख रहे हैं, या फूल अचानक सूख रहे हैं, तो समझ लें कि यह गलत स्प्रे का नतीजा है. इससे फ्रूट सेटिंग (फल बनने की प्रक्रिया) बुरी तरह प्रभावित होती है.
उद्यान विभाग की बागवानों को सलाह
- बिना किसी विशेषज्ञ या वैज्ञानिक की सलाह के अपनी मर्जी से 'कॉकटेल स्प्रे' (दवाओं का मिश्रण) कतई न करें.
- फर्टिलाइजर का चुनाव: फूल आने की अवस्था में हाई सॉल्ट फर्टिलाइजर के उपयोग से बचें.
- बोरॉन का सही इस्तेमाल: यदि जरूरी हो, तो केवल 0.1 प्रतिशत हल्का बोरॉन ही दें.
- स्प्रे का समय: छिड़काव हमेशा सुबह जल्दी या शाम के समय करें, जब तापमान कम हो. तेज धूप में स्प्रे करने से नुकसान की संभावना बढ़ जाती है.
- सही मात्रा (Dose): दवा की सही मात्रा का विशेष ध्यान रखें; "ज्यादा दवा मतलब बेहतर परिणाम" वाली सोच बागवानों को भारी नुकसान पहुँचा सकती है.
उद्यान विभाग ने अपील की है कि किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए बागवान अपने नजदीकी विभाग कार्यालय या उद्यान विशेषज्ञों से संपर्क करें ताकि साल भर की फसल को सुरक्षित रखा जा सके.
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