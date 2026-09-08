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सेब के पेड़ के नीचे क्यों बनाए जाते हैं तौलिए, बगीचे में किन प्रोसेस से होकर थाली में पहुंचता है एप्पल, जानें कितनी बार होता है स्प्रे

मार्च: सर्दियों के बाद जब पेड़ की सुप्त अवस्था टूटती है, तो सबसे पहले कलियों के ऊपर हल्के हरे रंग की पत्तियां दिखाई देने लगती हैं. इसे 'ग्रीन टिप' कहते हैं. इसके कुछ दिनों बाद, जब फूल खिलने से ठीक पहले कलियां पूरी तरह से गुलाबी रंग की हो जाती हैं, तो उसे 'पिंक बड' स्टेज कहा जाता है. इस मौसम में हवा में नमी और तापमान बढ़ने लगता है, जिससे स्कैब (पत्तियों और फलों पर काले धब्बे) और पाउडरी मिल्ड्यू (सफेद पाउडर जैसी फंगस) जैसी बीमारियां फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. इसलिए, फूल खिलने से पहले ही पेड़ों पर फफूंदनाशी से सुरक्षा उपलब्ध करवाना जरूरी होता है. इसके लिए कैप्टान, डोडीन, मैनकोज़ेब, प्रोपीनेब का छिड़काव होता है.

फरवरी: कॉपर आधारित स्प्रे स्कैब, कैंकर जैसे रोगों की रोकथाम के लिए की जाती है.

जनवरी: डॉर्मेंट ऑयल/बोर्डो पेस्ट, प्रूनिंग स्केल, माइट्स और रोगों के स्रोत कम करने के लिए की जाती है.

सेब का पौधा जब फल देने लगता है तो बागवानों को डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी और बागवानी विभाग की ओर से तय किए गए या किसी मानक स्प्रे शेड्यूल का कड़ाई से पालन करना पड़ता है. स्प्रे शेड्यूल का पालन न करने पर सेब के पौधे और फल को कई बीमारियां घेर लेती हैं. डाक्टर प्रवीण मेहता के अनुसार विशेषज्ञों की सलाह अनुसार डोरमेंट स्प्रे, फफूंदनाशक तथा कीट नियंत्रण के लिए निर्धारित स्प्रे शेड्यूल अपनाया जाता है. समय-समय पर यूरिया, डीएपी, पोटाश, कैल्शियम, बोरॉन सहित अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग किया जाता है. सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और रोग-कीटों की लगातार निगरानी भी जरूरी होती है.

तापमान और ऊंचाई के बाद सेब के पौधे का चयन करने के बाद फ्रूंट सैंपल आने तक उसकी देखभाल की जाती है. उसमें खाद के तौर पर गोबर और अन्य स्प्रे आदी किए जाते हैं. इसके साथ ही नवबंर से मार्च तक और बरसात में बड़े और छोटे पौधों के नीचे तौलिए (पेड़ के नीचे से हाथ की मदद से खरपतवार हटाना और मिट्टी का घेरा बनाना) बनाए जाते हैं, ताकि पेड़ को अच्छे से पोषण, खाद, पानी मिल सके. इसके बाद अर्ली वैरायटी चार साल और रॉयल 15 साल तक पहला सैंपल (पेड़ पर पहली बार फल लगना) देने लगती है. इसके बाद हर साल पेड़ पर फलों की संख्या बढ़ने लगती है.

चिलिंग आवर्स सेब के लिए उतना ही जरूरी है, जितना किसी पौधे के लिए खाद और पोषण. सेब के आकार, रंग और उसकी मिठास का सही विकास चिलिंग आवर्स पर निर्भर करता हैं. डॉ, प्रवीण मेहता के मुताबिक 'यदि सर्दियों में दिसंबर से फरवरी के बीच पर्याप्त ठंड न मिले, तो कलियां देर से और असमान फूटती हैं, फूल कम खिलते हैं और फल का आकार छोटा रह जाता है. जितना ज्यादा चिलिंग आवर्स होंगे उतनी अच्छी सेब की फसल होगी. यह अवधि सामान्यतः दिसंबर से फरवरी के बीच पूरी होती है. जनवरी में सबसे अधिक चिलिंग आवर्स मिलते हैं. लो-चिल किस्में 250–400 घंटे, गाला, फूजी 600–800 घंटे, गोल्डन डिलीशियस 700–900 घंटे, रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, रेड चीफ के लिए 800–1,200 घंटे चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है.'

उद्यान विकास अधिकारी डॉ. प्रवीण मेहता के अनुसार, 'सेब एक समशीतोष्ण (टैलपरेट) फल है. सर्दियों में पेड़ों को 0°C से 7.2°C के बीच निश्चित समय तक ठंड मिलनी जरूरी है, जिसे 'चिलिंग आवर्स' कहते हैं. 1200-1600 मीटर की ऊंचाई पर 300-600 चिलिंग आवर्स वाली लो-चिल किस्में (अन्ना, डोर्सेट गोल्डन, गाला) उगाई जाती हैं. 1600-2200 मीटर की ऊंचाई पर 700 से 1,000 चिलिंग आवर्स वाली किस्में (रॉयल डिलीशियस, रेड चीफ, जेरोमिन, स्कारलेट स्पर) सबसे कामयाब रहती हैं. 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई: 900-1,200 चिलिंग आवर्स वाली पारंपरिक किस्में (गोल्डन डिलीशियस, फूजी, ग्रैनी स्मिथ, क्रिप्स पिंक) बंपर पैदावार देती हैं.'

सेब उत्पादन की शुरुआत पहले पौधे के चयन और जलवायु से होती है. सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस जलवायु में कितनी ऊंचाई पर सेब की कौन सी किस्म सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि सेब समशीतोष्ण फल है. इसके लिए खास तापमान, ऊंचाई, मिट्टी की आवश्यकता होती है. इसलिए सबसे सबसे पहले बागवान उपयुक्त जलवायु और पर्याप्त चिलिंग आवर्स वाले क्षेत्र का चयन किया जाता है। इसके बाद खेत की तैयारी कर अच्छी गुणवत्ता के पौधे लगाए जाते हैं.

शिमला: जब हम बाजार से लाल, रसीला और क्रंची सेब खरीदकर खाते हैं, तो अमूमन उसके रंग और स्वाद की ही चर्चा होती है, लेकिन आपकी थाली में रखा चमकदार और टेस्टी सेब बागवानों की सालभर की मेहनत और प्रकृति के साथ उनके कड़े संघर्ष का परिणामहै. हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों शिमला, कुल्लू और किन्नौर में एक उत्कृष्ट गुणवत्ता का सेब तैयार करने के लिए दिन-रात एक करना पड़ता है.

अप्रैल: सेब के फूलों से पंखुड़ियां झड़ जाती हैं और फल सेट होने लगते हैं, तो उस समय पेड़ों को फंगस (बीमारियों) और हानिकारक कीड़ों (कीटों) से बचाना बहुत जरूरी होता है. इसी को 'पेटल फॉल स्टेज' या सेटिंग कहा जाता है. इस समय जो नए छोटे-छोटे फल बन रहे होते हैं, उनकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है. इसलिए सुरक्षा के लिए फफूंदनाशी का स्प्रे किया जाता है।

मई: स्कैब, अल्टरनेरिया, एफिड, माइट्स की निगरानी और स्प्रे करना फल और पत्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है.

जून: फल का आकार, मजबूती और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कैल्शियम, बोरॉन, पोटाश का स्प्रे

जुलाई: अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, माइट्स से बचाने के लिए स्प्रे.

अगस्त: महीने में कैल्शियम स्प्रे, पोटाश, आवश्यकता अनुसार फफूंदनाशी रंग, आकार और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए.

सितंबर: सेब की देर से पकने वाली किस्मों या ऊंचे इलाकों में होने वाले सेब. पर यह स्प्रे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच होता है. तुड़ाई से ठीक 20 से 25 दिन पहले किए जाने वाले इस स्प्रे का मुख्य उद्देश्य सेब को पेड़ पर ही सड़ने से बचाना और मंडी में बेचने तक उसकी क्वालिटी, चमक और कड़कपन को बरकरार रखना है. इसके लिए कैल्शियम जाइनाब, कैप्टान का स्प्रे होता है.

अक्टूबर: तुड़ाई के बाद यूरिया/जिंक-बोरॉन का स्प्रे और बाग की सफाई अगले वर्ष की फसल की तैयारी के लिए की जाती है.

नवंबर: महीने में गिरी पत्तियां हटाना और कॉपर का स्प्रे. पौधों में रोगों का चक्र तोड़ने के लिए इस स्प्रे का प्रयोग किया जाता है.

दिसंबर: प्रूनिंग, बोर्डो पेस्ट, डॉर्मेंट ऑयल का उपोयग पेड़ को निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.

स्प्रे के पूरे शेड्यूल का पालन करने पर ही अच्छी फसल होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सेब उत्पादन में मौसम बड़ी भूमिका निभाता है. बसंत में ठंड और पाला, बेमौसमी बारिश इसे भारी नुकसान पहुंचाती है. कई बार भारी ओला गिरने से सेब खराब हो जाता है. इससे सेब का उत्पादन और कीमतें एकदम नीचे आ जाती है. कई बार बागवानों को खेती में किया गया खर्च पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है.

12 माह होते हैं कौन कौन से काम (ETV Bharat)

"सेब की बागवानी में हर साल खाद, दवाइयों, स्प्रे, मजदूरी, पैकिंग, पेटियां, परिवहन और बगीचों के रखरखाव पर भारी खर्च करना पड़ता है. इसके बावजूद मौसम की मार, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, भूस्खलन, रोग और कीटों के कारण फसल अच्छी होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती. सालभर की मेहनत और निवेश कई बार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पलभर में बर्बाद हो जाता है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. सर्दि के मौसम में हमने लगभग एक लाख के करीब सेब की कांट-छांट, स्प्रे, खाद,लेबर पर पांच बीघा जमीन पर खर्च किया था, लेकिन सेब में फ्लावरिंग का समय आया तो ठंड से सेब नहीं टिक पाए, जिस कारण इस बार पूरे बगीचे में फसल ना के बराबर है. अब अगले साल के लिए फिर से महेनत करनी पड़ेगी."- अरुण कुमार गुप्ता, बागवान

पेड़ों की प्रूनिंग का समय

दिसंबर से फरवरी तक प्रूनिंग का सम होता है. सूखी, टूटी और रोगग्रस्त, आपस में टकराने वाली शाखाओं को काट दिया जाता है. बहुत घनी शाखाओं को काट कर कम किया जाता है, ताकि धूप और हवा पेड़ के अंदर तक पहुंचे और उसे सही पोषण मिल सके. कुल मिलाकर जरूरत के मुताबिक फल देने वाली शाखाओं को रखा और व्यवस्थित किया जाता है

मंडी में पहुंचा सेब (FILE PHOTO)

थिनिंग और एंटी-हेल नेट

फूल आने पर परागण के लिए मधुमक्खियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. अप्रैल से मई के बीच फूलों से फल (ऊंचाई के मुताबिक) बनने के बाद पेड़ों पर घने फल लगते हैं. इसे हाथ से तोड़ा (थिनिंग) जाता है, ताकि बचे हुए फल भरपूर पोषण पाकर बड़े और सुंदर बन सकें. इसके साथ ही असमय ओलावृष्टि और चिलचिलाती धूप से फसल को बचाने के लिए बागवान पूरे बगीचे पर लाखों रुपये खर्च करके एंटी-हेल नेट (ओला रोधी जाली) बांधते हैं. एंटी हेल नेट एक जाली है. इससे पेड़ को पूरी तरह ढक दिया जाता है, ताकि ओला सेब पर सीधा आकर न गिरे. सेब पर ओला गिरने पर वो खराब हो जाता है और उसपर काला निशान पड़ जाता है. इससे सेब की कीमत जीरो हो जाती है.

एंटी हेलनेट से ढके गए सेब के पौधे (FILE PHOTO)

सेब उत्पादन में अब सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक आपदाएं बन गई हैं. अनियमित बारिश, ओलावृष्टि, भूस्खलन, तेज हवाएं और बदलते मौसम के कारण फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो रहे हैं. कई बार तैयार फसल भी बागों या सड़कों के बंद होने से समय पर मंडियों तक नहीं पहुंच पाती. सालभर की मेहनत मौसम की एक मार से प्रभावित हो जाती है, इसलिए सरकार से बेहतर आपदा प्रबंधन, सड़क सुविधा और समय पर राहत की अपेक्षा है. इस बार उनके बगीचों में अधिकांश सेब ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं. ऐसे में बागवानों को अच्छे दाम मिलना मुश्किल है- महेंद्र चौहान, बागवान, रामपुर

तुड़ाई और ग्रेडिंग

फल पकने के बाद उसकी तुड़ाई बड़ी सावधानी से होती है. बागवान विशेष तौलियों या पैडेड बैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फल पर एक भी खरोंच या दाग न पड़े. इसके बाद सेबों की आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है और उन्हें ट्रे के साथ पेटियों में पैक किया जाता है.

सावधानी से किया जाता है सेब का तुड़ान (ETV Bharat)

सेब का फल थाली तक पहुंचने से पहले बागवान पूरे साल कड़ी मेहनत करता है. सही किस्म के पौधों का चयन, समय पर कटाई-छंटाई, खाद एवं पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग, रोग एवं कीट प्रबंधन, सिंचाई और मौसम के अनुसार वैज्ञानिक सलाह का पालन करना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी लापरवाही भी उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है. बागवानों को विभाग की ओर से जारी सलाह के अनुसार समय-समय पर बगीचों का निरीक्षण और आवश्यक स्प्रे प्रबंधन अपनाना चाहिए, ताकि बेहतर गुणवत्ता का सेब उपभोक्ताओं तक पहुंचे.- डॉ. संजय चौहान, एसएमएस (उद्यान विभाग, रामपुर)

सेब को मंडी तक पहुंचाने का संघर्ष

सेब की पैकिंग के बाद इस मंडी तक पहुंचाने का काम शुरू होता है, लेकिन ये किसी जंग से कम नहीं होता. इसकी ढुलाई, लोडिंग-अनलोडिंग के लिए नेपाली मजदूरों की जरूरत होती है. इसके अलावा ये काम मानसून के पीक समय पर होता है. इस दौरान लैंडस्लाइड और अन्य कारणों सड़कें कई बार बंद हो जाती है. ट्रक ऑपरेटर्स जान जोखिम में डालकर इन दुर्गम रास्तों से होकर सेब समय पर मंडियों तक पहुंचाते हैं. हालांकि, मंडियों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता बागवानों की धड़कनें बढ़ाए रखती है. सड़क मार्ग न खुलने पर सेब पेटियों में रखा रखा ही मंडी पहुंचने से पहले खराब हो जाता है.

सावधानी से होती है सेब की ग्रेडिंग और पैकिंग (ETV Bhrat)

सेब बागवान नरेश चौहान का कहना है कि 'बागवानों का कहना है कि अच्छी फसल तैयार होने के बाद भी असली चुनौती सेब को समय पर मंडियों तक पहुंचाने की होती है. बरसात, भूस्खलन, सड़कें बंद होने और परिवहन की दिक्कतों के कारण कई बार फसल समय पर नहीं पहुंच पाती. वहीं मंडियों में कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते उचित दाम मिलने को लेकर भी असमंजस बना रहता है. ऐसे में सालभर की मेहनत के बावजूद बागवानों को अपनी उपज का संतोषजनक मूल्य मिलने की कोई निश्चितता नहीं होती.'

बागवानों की सालभर की मेहनत को सुरक्षित तरीके से मंडियों तक पहुंचाना हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है. सेब की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए समय पर लोडिंग, सावधानीपूर्वक पैकिंग बेहद जरूरी होता है. बरसात, भूस्खलन और खराब सड़कों जैसी चुनौतियों के बावजूद हम कोशिश करते हैं कि सेब समय पर मंडियों तक पहुंचे, ताकि बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके.-केसी शर्मा, ट्रक ऑपरेटर

बागवान हर साल सेब के बगीचे में कड़ी मेहनत करते हैं. सेब क्रांति ने हिमाचल के बागवानों को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाया है, लेकिन अब बदलते मौसम के मिजाज के कारण इसकी खेती में अनिश्चितताएं बढ़ गई है. कभी बेमौसमी बारिश, समय पर बर्फ का गिरना और फरवरी से अप्रैल तक तापमान में उतार चढ़ाव से उत्पादन गिर रहा है. इस साल भी हिमाचल में सेब का उत्पादन गिरा है. भारी आर्थिक लागत, मौसम के मिजाज और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हुए बागवान के बगीचे में उगा सेब हमारी थाली तक पहुंच पाता है. यही वजह है कि सेब के हर एक दाने के पीछे बागवान की मेहनत छिपी है.

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