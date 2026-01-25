ETV Bharat / state

उत्तरकाशी जिले में बर्फबारी से सेब उत्पादकों के खिले चेहरे, चिलिंग आवर्स पूरे होने और अच्छी फसल उम्मीद

बर्फबारी ने सेब उत्पादकों में लौटाई रौनक ( फोटो सोर्स- Apple Farmer )

नौगांव के स्योरी फल पट्टी में बर्फबारी होने पर किसान खुश: स्योरी फल पट्टी में डेढ़ लाख से ज्यादा सेब की पेटियों का उत्पादन होता है. जिस पर बिंगसी, मटियाली, क्वाड़ी, सपेटा, नैणी, पिसाऊं, रस्टाडी, कंडाऊ, धारी, देवलसारी, नौगांव, कोटियालगांव, मुंगरा, मुराड़ी गांव के करीब बारह सौ परिवारों की आजीविका टिकी हुई है.

बीते दिनों बर्फबारी होने से रवांई घाटी की मशहूर स्योरी फल पट्टी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है. स्योरी फल पट्टी समेत कफनौल के मुरालटु में एक से सवा फीट बर्फ गिरने की काश्तकार दावा कर रहे हैं कि यह सेब की फसल के लिए संजीवनी का काम करेगी. बारिश और बर्फबारी को सेब, मटर, गेहूं और आलू की फसल के लिए भी लाभदायक माना जा रहा है.

उत्तरकाशी: सीजन की पहली बर्फबारी ने काश्तकारों के चेहरों पर रौनक लौटा दी है. पिछले चार महीने से क्षेत्र में बारिश न होने से सूखे जैसी स्थिति हो गई थी. ऐसे में फसल के खराब होने की आशंका से काश्तकार मायूस थे. खासकर सेब उत्पादकों को बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार था, जो आखिरकार पूरी हो गई है.

बारिश और बर्फबारी ने किसानों के चेहरों पर लौटाई रौनक: बारिश न होने से सर्दियों के मौसम में भी सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी. काश्तकार असिंचित भूमि पर मटर की बुवाई नहीं कर पाया था, लेकिन बर्फबारी होने से एक बार काश्तकारों के चेहरों पर रौनक लौटा दी. जिससे अब उन्हें अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी हुई है.

सेब के पेड़ों पर बर्फ (फोटो सोर्स- Apple Farmer)

सेब उत्पादक विजय बंधानी, अजब सिंह और जगमोहन राणा का कहना है कि कई दिनों से बारिश और बर्फबारी न होने से उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा था, लेकिन बारिश की जगह सीधे बर्फबारी मिली है, जो सेब की फसल के लिए संजीवनी का काम करेगी. स्योरी फल पट्टी में एक फीट से भी ज्यादा बर्फ गिरी है, जिससे उनकी उम्मीदें जगी है.

"बर्फबारी होने से इस बार सेब की अच्छी फसल होने की उम्मीद जगी है. बारिश होने से मटर, आलू समेत कई नगदी फसल पर भी असर पड़ा है. लंबे समय से बारिश न होने के कारण नकदी फसल सूखे की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन बारिश और बर्फबारी होने से अब कुछ हद तक फसल बचने की उम्मीद है."- संजय पंवार, सेब उत्पादक, हर्षिल

बता दें कि उत्तरकाशी जिले में करीब 25 हजार मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है. उधर, आराकोट बंगाण के साथ ही सांकरी क्षेत्र में बर्फबारी होने से सेब उत्पादकों को काफी राहत मिली है. सेब उत्पादकों का कहना है कि सेब की फसल के लिए चिलिंग आवर्स का पूरा होना काफी जरूरी होता है. ऐसे में जहां बर्फबारी हुई है, वहां पर चिलिंग आवर्स के पूरा होने की उम्मीद है.

क्या होता है चिलिंग आवर्स? (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्यों है जरूरी चिलिंग आवर्स? सर्दियों के मौसम में जब एक हफ्ते तक 24 घंटे के दौरान सामान्य तौर पर तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसे चिलिंग आवर्स कहा जाता है. सेब समेत अन्य फलों के चिलिंग आवर्स का पीरियड दिसंबर से मार्च महीने तक रहता है.

फलों के उत्पादन के लिए चिलिंग आवर्स जरूरी (फोटो- ETV Bharat GFX)

चिलिंग आवर्स पूरा होने से पौधों में एक समय पर फ्लोरिंग (फूल) एक बराबर होती है. सभी बीमों में फूल सही और अच्छी तरह से खिलते हैं. जिससे फलों की सेटिंग अच्छी होने की संभावना बढ़ जाती है. बर्फबारी तो सेब की फसल के लिए संजीवनी मानी जाती है.

