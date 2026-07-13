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सेब बागवान अलर्ट! बारिश के मौसम में बढ़ा रोगों का खतरा, विशेषज्ञों ने बताए बचाव के उपाय

शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब सेब बागवानों के लिए नई चिंता बन गई है, बारिश के कारण बढ़ी नमी और आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) से सेब के बागानों में कई तरह के फफूंदजनित और मिट्टी से फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ गया है. इसे देखते हुए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) के पौध रोग विज्ञान विभाग ने जुलाई 2026 के लिए सेब उत्पादकों के नाम विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. विशेषज्ञों ने बागवानों से समय रहते आवश्यक बचाव उपाय अपनाने और बागानों की नियमित निगरानी करने की अपील की है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके.

बारिश से बढ़ा रोगों का खतरा

विश्वविद्यालय के पौध रोग विज्ञान विभाग के अनुसार, लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान, नमी और आर्द्रता का स्तर रोग फैलने के लिए अनुकूल हो गया है. ऐसे मौसम में पत्ती धब्बा (लीफ स्पॉट), लीफ ब्लाइट, मार्सोनिना लीफ ब्लॉच, व्हाइट रूट रॉट (सफेद जड़ सड़न) और कॉलर रॉट जैसे रोग तेजी से फैल सकते हैं. जिन बागानों में पिछले वर्ष इन रोगों का प्रकोप देखा गया था, वहां विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

समय पर करें फफूंदनाशकों का छिड़काव

विशेषज्ञों का कहना है कि बागवान बागवानी विभाग और विश्वविद्यालय की अनुशंसित स्प्रे अनुसूची के अनुसार समय पर फफूंदनाशकों का छिड़काव करें. साथ ही बागानों में खरपतवार हटाकर साफ-सफाई बनाए रखें और पौधों की नियमित निगरानी करें. यदि पत्ती धब्बा, लीफ ब्लाइट या मार्सोनिना लीफ ब्लॉच के लक्षण दिखाई दें तो आवश्यकता के अनुसार अनुशंसित फफूंदनाशकों का ही प्रयोग करें.

रूट रॉट और कॉलर रॉट से ऐसे करें बचाव

एडवाइजरी में बताया गया है कि व्हाइट रूट रॉट से बचाव के लिए वर्षा ऋतु की शुरुआत से कार्बेन्डाजिम घोल की 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक 3 से 4 बार ड्रेंचिंग करनी चाहिए. वहीं कॉलर रॉट की रोकथाम के लिए पेड़ के तने से लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी पर पूरे बेसिन में मैन्कोजेब घोल से ड्रेंचिंग करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा सिल्वर लीफ कैंकर और अन्य कैंकर रोगों के नियंत्रण के लिए फसल तुड़ाई के 24 घंटे के भीतर कॉपर आधारित फफूंदनाशी का छिड़काव करने की भी सिफारिश की गई है.