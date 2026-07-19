सेब की फसल पर मंडराया इन रोगों का खतरा, अंधाधुंध स्प्रे करने से बचें बागवान
यदि पत्तियों पर धब्बे, रंग में बदलाव या किसी प्रकार के असामान्य लक्षण दिखाई दें तो बागवान तुरंत नजदीकी उद्यान कार्यालय से संपर्क करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 6:15 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के बीच बागवानों के लिए नई चिंता सामने आई है. मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण सेब की फसल पर अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और मार्सोनिना लीफ ब्लॉच जैसे दो खतरनाक फफूंदजनित रोगों का खतरा बढ़ गया है. इन रोगों से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उद्यान विभाग ने बागवानों को सतर्क रहने और बिना सलाह के अंधाधुंध दवाइयों का छिड़काव नहीं करने की अपील की है. इसी उद्देश्य से शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया गया.
बदलते मौसम ने बढ़ाई परेशानी
उद्यान विभाग के अनुसार हवा में अधिक नमी और तापमान में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण इन दोनों रोगों के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. ऐसे मौसम में यदि समय रहते रोगों की पहचान नहीं की गई तो पत्तियों को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ फल की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.
वैज्ञानिक तरीके से करें दवा का छिड़काव
रामपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पलजारा, नारैन और बहाली में आयोजित जागरूकता शिविरों के दौरान उद्यान विभाग के विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण मेहता ने बागवानों को रोगों के शुरुआती लक्षणों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कई बार बागवान बीमारी का संदेह होते ही अलग-अलग दवाओं का लगातार छिड़काव शुरू कर देते हैं, जिससे फायदा कम और नुकसान अधिक हो सकता है. उन्होंने सलाह दी कि केवल विभाग द्वारा अनुशंसित स्प्रे शेड्यूल के अनुसार ही फफूंदनाशकों का प्रयोग करें. सही समय, सही मात्रा और सही दवा का इस्तेमाल ही फसल को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है.
बगीचों की नियमित निगरानी जरूरी
विशेषज्ञों ने बागवानों को बताया कि वे हर दो से तीन दिन में अपने बगीचों का निरीक्षण करें. यदि पत्तियों पर धब्बे, रंग में बदलाव या किसी प्रकार के असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी उद्यान कार्यालय से संपर्क करें. समय पर उपचार करने से रोगों को फैलने से रोका जा सकता है और उत्पादन पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सकता है. उद्यान विभाग का कहना है कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि बागवानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है, ताकि सेब की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों सुरक्षित रह सकें.
बागवानों के लिए बड़ी चुनौती बने भालू
इधर, शिमला जिले के धारगौरा, कोटगढ़ और बोंडा-सराहना क्षेत्रों में भालुओं का आतंक भी बागवानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. रात के समय भालू बगीचों में घुसकर पके हुए सेब खाने के साथ-साथ पेड़ों की टहनियां भी तोड़ रहे हैं, जिससे मौजूदा फसल के साथ आने वाले वर्षों की पैदावार पर भी असर पड़ने की आशंका है. वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में 'एवाइड' (सायरन आधारित वन्यजीव प्रतिरोधक उपकरण) लगाने और नियमित गश्त शुरू कर दी है, विभाग ने बागवानों से अपील की है कि वे रात के समय अकेले बगीचों में न जाएं और भालू दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना दें. वहीं, बागवानों ने सरकार से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है.
ये भी पढ़ें: सब्जी मंडियों में पहुंचने लगा रेड गाला सेब, शुरुआती दौर में मिल रहा बंपर रेट
ये भी पढ़ें: चार साल का इंतजार खत्म, बागवानों के भुगतान के लिए 45 करोड़ जारी, अब ऐप बताएगा कब बिकेगा सेब