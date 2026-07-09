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गुंडा एक्ट में अपीलीय प्राधिकारी को रिमांड का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने आयुक्त का आदेश आंशिक रूप से रद्द किया

कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के जिला बदर आदेश को निरस्त करने वाले आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 10:03 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 6 के तहत अपीलीय प्राधिकारी को मामला दोबारा सुनवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजने (रिमांड) का अधिकार नहीं है. अदालत ने इसी आधार पर अलीगढ़ मंडल के आयुक्त के रिमांड संबंधी आदेश को रद्द कर दिया.

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह आदेश अनिल चौधरी की याचिका पर दिया. याचिकाकर्ता को अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने एक नवंबर 2025 को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया था. इसके खिलाफ दायर अपील में आयुक्त ने जिला मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त कर दिया, लेकिन मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया था.

हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 6 के तहत आयुक्त केवल आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है. कानून में रिमांड का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया. अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के रिकॉर्ड में वर्ष 2021 तक याचिकाकर्ता के खिलाफ 19 मुकदमे दर्ज थे. बावजूद पहली बार केवल दो और दूसरी बार केवल चार मामलों के आधार पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई.

सभी मामलों की जानकारी होने के बावजूद चुनिंदा मुकदमों को आधार बनाने का कोई संतोषजनक कारण सामने नहीं आया. हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 2021 के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी नए आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी गई. वह सभी मामलों में जमानत पर है और अब तक किसी भी मुकदमे में दोषसिद्ध नहीं हुआ है.

इन्हीं परिस्थितियों में अदालत ने आयुक्त के रिमांड संबंधी आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही जिला मजिस्ट्रेट के जिला बदर आदेश को निरस्त करने वाले आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा. याचिका इसी के साथ स्वीकार कर ली गई.

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