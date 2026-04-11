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चौपाल लगाकर जल संरक्षण की अपील, कलेक्टर ने खेतों में डबरी निर्माण पर दिया जोर

बलौदाबाजार : गर्मी के बढ़ते असर और गिरते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अब गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहा है.इसी कड़ी में बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने भाटापारा तहसील के खैरी (आर) गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया. मिडिल स्कूल के प्रार्थना शेड में आयोजित इस चौपाल में जल संचय वाहिनी, महिला समूहों और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने सभी को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई और “मोर गांव, मोर पानी” अभियान की जानकारी दी.



“पानी बचाना ही भविष्य बचाना है”



चौपाल में कलेक्टर ने साफ कहा कि भूमिगत जल का लगातार दोहन एक गंभीर चिंता का विषय है. अगर अभी से पानी बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में जल संकट और गहरा सकता है. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास जरूरी है. घरों की छतों से गिरने वाले पानी को बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और सोखता गड्ढा बनाने की सलाह दी गई.





खेतों में डबरी निर्माण पर जोर



कलेक्टर ने खेतों में जल संरक्षण के लिए डबरी निर्माण की बात कही. उन्होंने बताया कि किसान अपनी जमीन के करीब 5 प्रतिशत हिस्से में डबरी बनाकर वर्षा जल को संचित कर सकते हैं. इससे न केवल सिंचाई में मदद मिलेगी, बल्कि भूजल रिचार्ज भी होगा. उन्होंने पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में जाकर किसानों को डबरी निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझाएं, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें.