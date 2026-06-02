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रांची में यातयात व्यवस्था बिगाड़ना पड़ेगा अब महंगा, एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस

रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के अथक प्रयास के बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से शहर में जाम की स्थिति बन रही है. खासकर मेन रोड जैसे व्यस्तम इलाकों में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. ऐसे तत्वों के खिलाफ अब रांची ट्रैफिक पुलिस बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.

ट्रैफिक एसपी ने दुकानदारों के साथ की बैठक

राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, खुद ही मशक्कत करने में लगे हैं. रांची के सबसे व्यस्तम इलाके मेन रोड में यातायात को सुचारू ढंग से संचालन के लिए ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर सुजाता चौक तक के छोटे-बड़े सभी दुकानदारों के साथ एक महतवपूर्ण बैठक की.

बैठक करते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (ETV Bharat)

सभी करें यातायात व्यवस्था का पालन

बैठक के दौरान सड़क किनारे गैर कानूनी पार्किंग करने, दुकान लगाने एवं अन्य अतिक्रमण के संबंध में विशेष चर्चा की गई. इस दौरान रांची नगर के यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए सभी से सलाह लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिेए गए हैं. बैठक में मौजूद दुकानदारों को कई निर्देश भी जारी किए गए है. ट्रैफिक एसपी द्वारा दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए है कि अपनी दुकान के सामने कोई रेडी, ठेला या अन्य दुकान ना लगवाएं और आने वाले ग्राहकों का वाहन भी सुंयोजित ढंग से रोड किनारे लगवाएं ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों का रास्ता खाली रहे और मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति दोबारा से निर्मित ना हो.