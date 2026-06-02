ETV Bharat / state

रांची में यातयात व्यवस्था बिगाड़ना पड़ेगा अब महंगा, एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस

रांची में सुगम यातयात व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है.

Traffic Police, Ranchi
जायजा लेते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 2, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के अथक प्रयास के बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से शहर में जाम की स्थिति बन रही है. खासकर मेन रोड जैसे व्यस्तम इलाकों में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. ऐसे तत्वों के खिलाफ अब रांची ट्रैफिक पुलिस बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.

ट्रैफिक एसपी ने दुकानदारों के साथ की बैठक

राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, खुद ही मशक्कत करने में लगे हैं. रांची के सबसे व्यस्तम इलाके मेन रोड में यातायात को सुचारू ढंग से संचालन के लिए ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर सुजाता चौक तक के छोटे-बड़े सभी दुकानदारों के साथ एक महतवपूर्ण बैठक की.

Traffic Police, Ranchi
बैठक करते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (ETV Bharat)

सभी करें यातायात व्यवस्था का पालन

बैठक के दौरान सड़क किनारे गैर कानूनी पार्किंग करने, दुकान लगाने एवं अन्य अतिक्रमण के संबंध में विशेष चर्चा की गई. इस दौरान रांची नगर के यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए सभी से सलाह लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिेए गए हैं. बैठक में मौजूद दुकानदारों को कई निर्देश भी जारी किए गए है. ट्रैफिक एसपी द्वारा दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए है कि अपनी दुकान के सामने कोई रेडी, ठेला या अन्य दुकान ना लगवाएं और आने वाले ग्राहकों का वाहन भी सुंयोजित ढंग से रोड किनारे लगवाएं ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों का रास्ता खाली रहे और मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति दोबारा से निर्मित ना हो.

Traffic Police, Ranchi
दुकानदारों को समझाते ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह (ETV Bharat)

समझाने के बाद भी नहीं मानें तो होगी कार्रवाई: ट्रैफिक एसपी

बैठक में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बेवजह सड़क पर जाम जैसी स्थिति खड़ी करने वाले के खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा.

मीटिंग के बाद लिया गया जायजा

दुकानदारों के साथ मीटिंग करके ट्रैफिक एसपी ने तुरंत जाम प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया. इस दौरान सड़क पर बेवजह ठेले लगाकर जाम की स्थिति पैदा करने वाले लोगों को समझाया गया और त्वरित उनके ठेलों को मौके से हटवाया भी गया.

अनियमित तरीके से पार्किंग और दुकान लगाने की वजह से सड़क पर हर दिन जाम की स्थिति बन रही है. ऐसे तमाम लोगों को कड़ाई के साथ समझाया गया है. मंगलवार को कई जगह से ठेले खोमचों को हटाया भी गया है. सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसी गलतियां की गई तो अब न सिर्फ सामान जप्त किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी: राकेश सिंह, ट्रैफिक एसपी

ये भी पढ़ें- घर में गाड़ी फिर भी कट रहा चालान, बाहर के राज्य वाले भी हुए परेशान!

राजधानी में ई-डिटेक्शन सिस्टम की कवायद शुरू, ट्रैफिक चालान की व्यवस्था होगी बेहतर

रांची में ट्रैफिक जवानों को गर्मी से राहत देने की कवायद, शुरू हुआ 'कूलिंग जैकेट' का ट्रायल

TAGGED:

RANCHI TRAFFIC POLICE APPEAL
RANCHI TRAFFIC POLICE
रांची में यातायात व्यवस्था
रांची में जाम की स्थिति
TRAFFIC SYSTEM IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.