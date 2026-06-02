रांची में यातयात व्यवस्था बिगाड़ना पड़ेगा अब महंगा, एक्शन मोड में ट्रैफिक पुलिस
रांची में सुगम यातयात व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है.
Published : June 2, 2026 at 8:43 PM IST
रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस के अथक प्रयास के बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से शहर में जाम की स्थिति बन रही है. खासकर मेन रोड जैसे व्यस्तम इलाकों में ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है. ऐसे तत्वों के खिलाफ अब रांची ट्रैफिक पुलिस बेहद सख्त कदम उठाने की तैयारी में है.
ट्रैफिक एसपी ने दुकानदारों के साथ की बैठक
राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, खुद ही मशक्कत करने में लगे हैं. रांची के सबसे व्यस्तम इलाके मेन रोड में यातायात को सुचारू ढंग से संचालन के लिए ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर सुजाता चौक तक के छोटे-बड़े सभी दुकानदारों के साथ एक महतवपूर्ण बैठक की.
सभी करें यातायात व्यवस्था का पालन
बैठक के दौरान सड़क किनारे गैर कानूनी पार्किंग करने, दुकान लगाने एवं अन्य अतिक्रमण के संबंध में विशेष चर्चा की गई. इस दौरान रांची नगर के यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए सभी से सलाह लिया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिेए गए हैं. बैठक में मौजूद दुकानदारों को कई निर्देश भी जारी किए गए है. ट्रैफिक एसपी द्वारा दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए है कि अपनी दुकान के सामने कोई रेडी, ठेला या अन्य दुकान ना लगवाएं और आने वाले ग्राहकों का वाहन भी सुंयोजित ढंग से रोड किनारे लगवाएं ताकि पैदल चलने वाले यात्रियों का रास्ता खाली रहे और मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति दोबारा से निर्मित ना हो.
समझाने के बाद भी नहीं मानें तो होगी कार्रवाई: ट्रैफिक एसपी
बैठक में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बेवजह सड़क पर जाम जैसी स्थिति खड़ी करने वाले के खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा.
मीटिंग के बाद लिया गया जायजा
दुकानदारों के साथ मीटिंग करके ट्रैफिक एसपी ने तुरंत जाम प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया. इस दौरान सड़क पर बेवजह ठेले लगाकर जाम की स्थिति पैदा करने वाले लोगों को समझाया गया और त्वरित उनके ठेलों को मौके से हटवाया भी गया.
अनियमित तरीके से पार्किंग और दुकान लगाने की वजह से सड़क पर हर दिन जाम की स्थिति बन रही है. ऐसे तमाम लोगों को कड़ाई के साथ समझाया गया है. मंगलवार को कई जगह से ठेले खोमचों को हटाया भी गया है. सभी को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसी गलतियां की गई तो अब न सिर्फ सामान जप्त किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी: राकेश सिंह, ट्रैफिक एसपी
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