ETV Bharat / state

पतंग उड़ाने वालों के लिए अलर्ट! नमो भारत कॉरिडोर के पास एक गलती पड़ सकती है भारी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नमो भारत कॉरिडोर के आसपास पतंग उड़ाना जानलेवा साबित हो सकता है. खासकर धातु मिश्रित और चाइनीज़ मांझा हाई वोल्टेज विद्युत तारों और उपकरणों से उलझकर न केवल लोगों को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है बल्कि नमो द्वारा ट्रेनों के संचालन को भी बाधित कर सकता है. इसे देखते हुए एनसीआरटीसी ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर कॉरिडोर और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने आने की अपील की है.

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक़, नमो भारत कॉरिडोर और इसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की गयी है. इस सम्बन्ध में एडवाइजरी भी जारी की गयी है. नमो भारत कॉरिडोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है और इसके आसपास पतंग उड़ाने से हाई-वोल्टेज विद्युत प्रणाली की मौजूदगी के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं. नमो भारत ट्रेनें 25kV एसी ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) के माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें हर समय बिजली का प्रवाह रहता है.

एडवाइजरी के मुताबिक़, पतंग की डोर, विशेष रूप से धातु मिश्रित या चाइनीज मांझा, ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में उलझ सकता है या ट्रेन के पैंटोग्राफ के संपर्क में आ सकता है. पैंटोग्राफ वह उपकरण है, जो ओवरहेड सिस्टम से ट्रेन के संचालन के लिए बिजली प्राप्त करता है. ऐसी घटनाओं से OHE या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है और ट्रेन सेवाएं बाधित हो सकती हैं. वहीं, इन हाई-वोल्टेज OHE के संपर्क में आने से आसपास पतंग उड़ाने वाले लोगों के लिए गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा खतरा पैदा हो सकता है.