पतंग उड़ाने वालों के लिए अलर्ट! नमो भारत कॉरिडोर के पास एक गलती पड़ सकती है भारी
नमो भारत कॉरिडोर और इसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की गयी है.
Published : August 18, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: नमो भारत कॉरिडोर के आसपास पतंग उड़ाना जानलेवा साबित हो सकता है. खासकर धातु मिश्रित और चाइनीज़ मांझा हाई वोल्टेज विद्युत तारों और उपकरणों से उलझकर न केवल लोगों को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है बल्कि नमो द्वारा ट्रेनों के संचालन को भी बाधित कर सकता है. इसे देखते हुए एनसीआरटीसी ने लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर कॉरिडोर और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने आने की अपील की है.
एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स के मुताबिक़, नमो भारत कॉरिडोर और इसकी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की गयी है. इस सम्बन्ध में एडवाइजरी भी जारी की गयी है. नमो भारत कॉरिडोर घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है और इसके आसपास पतंग उड़ाने से हाई-वोल्टेज विद्युत प्रणाली की मौजूदगी के कारण सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकते हैं. नमो भारत ट्रेनें 25kV एसी ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) के माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें हर समय बिजली का प्रवाह रहता है.
एडवाइजरी के मुताबिक़, पतंग की डोर, विशेष रूप से धातु मिश्रित या चाइनीज मांझा, ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में उलझ सकता है या ट्रेन के पैंटोग्राफ के संपर्क में आ सकता है. पैंटोग्राफ वह उपकरण है, जो ओवरहेड सिस्टम से ट्रेन के संचालन के लिए बिजली प्राप्त करता है. ऐसी घटनाओं से OHE या पैंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है और ट्रेन सेवाएं बाधित हो सकती हैं. वहीं, इन हाई-वोल्टेज OHE के संपर्क में आने से आसपास पतंग उड़ाने वाले लोगों के लिए गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा खतरा पैदा हो सकता है.
एनसीआरटीसी अधिकारीयों के मुताबिक़, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और नमो भारत सेवाओं के निर्बाध संचालन के लिए एनसीआरटीसी ने पूरे कॉरिडोर पर आवश्यक सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए हैं. पतंग से जुड़ी घटनाओं की आशंका वाले क्षेत्रों में विशेष टीमें लगातार सतर्क रहती हैं. वहीं, ट्रेन ऑपरेटरों और स्टेशन स्टाफ को भी पटरियों और OHE के आसपास पतंग की डोर तथा अन्य किसी भी तरह की रुकावट पर विशेष सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. एनसीआरटीसी जनता से अपीलकी है कि वे त्योहारों का जश्न पूरी जिम्मेदारी के साथ मनाएँ और नमो भारत कॉरिडोर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ-साथ नमो भारत ट्रेनों का निर्बाध और सुगम संचालन भी सुनिश्चित किया जा सके.
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