अमेरिकी समुद्र में गिरे कोटा के दीपक का 15 दिन बाद भी सुराग नहीं, पीएमओ व मानवाधिकार आयोग से मदद की गुहार
विदेश मंत्रालय ने शिकागो के बाद अब बोस्टन के भारतीय महावाणिज्य दूतावास को भी कार्रवाई के निर्देश दिए.
Published : May 9, 2026 at 8:00 PM IST
बूंदी: अमेरिका में बोस्टन के पास अटलांटिक महासागर में 25 अप्रैल 2026 को जहाज दुर्घटना में समुद्र में गिरने के बाद लापता कोटा निवासी दीपक सिंह राठौड़ का 15 दिन बाद भी पता नहीं लगा है. दीपक का मामला अब नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया. विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की मदद करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सेवा तीर्थ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा. इसमें त्वरित कार्रवाई की मांग की.
राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने पीएमओ के अधिकारियों से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार को दीपक की तलाश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सभी कूटनीतिक व वैधानिक प्रयास करने चाहिए. दीपक मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शनिवार को शिकायत दर्ज की. शर्मा ने आयोग कार्यालय पहुंच इसे भारतीय नागरिक के मानवाधिकारों के हनन का गंभीर मामला बताया व अटलांटिक महासागर में अंतरराष्ट्रीय समन्वय से उच्च स्तरीय सर्च ऑपरेशन शुरू करा कार्रवाई की मांग की.
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इधर, शर्मा ने बताया कि हमारे विदेश मंत्रालय ने दीपक का पता लगाने के लिए अमेरिका में शिकागो व बोस्टन स्थित महावाणिज्य दूतावास को काम पर लगा दिया है. मंत्रालय ने गुरुवार को बोस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास को भी अमेरिका प्रशासन से समन्वय कर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए. मंत्रालय 1 मई को शिकागो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास को भी कार्रवाई के निर्देश दे चुका.
चर्मेश ने बताया कि कोटा सिविल लाइंस निवासी तथा मूलतः सीकर जिले के रहने वाले 26 वर्षीय दीपक सिंह राठौड़ गत 25 अप्रैल को अटलांटिक महासागर में गिर गए थे. शिपिंग कंपनी व बोस्टन प्रशासन ने दीपक के परिवार को इस बारे में सूचना दी. हालांकि अब तक पता नहीं लगा. दीपक के पिता महावीर सिंह राठौड़ कोटा में पुलिस में कार्यरत है.
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