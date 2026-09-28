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तेज बारिश में भी चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स, एसटीए कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक पर जुटे सैकड़ों राइडर्स बोले 'सेवाएं बंद होने से EMI और घर का खर्च चलाना मुश्किल हुआ.'

App based bike riders Protest
चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 5:53 PM IST

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चंडीगढ़ः तेज बारिश के बावजूद सोमवार को ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स अपनी मांगों को लेकर ट्रिब्यून चौक पर जुटे. मौके पर आयोजित प्रदर्शन में राइडर्स ने शहर में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक के खिलाफ आवाज उठाई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी भी रही.

आर्थिक संकट से परेशान हैं बाइक: ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साहिल ने कहा कि "सेवाएं बंद होने के बाद राइडर्स की आमदनी का मुख्य जरिया प्रभावित हुआ है. कई चालक बाइक की किश्त भर रहे हैं और परिवार का खर्च भी इसी कमाई से चलता है. काम बंद होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है." राइडर्स ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें नियमों के तहत दोबारा बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता दिया जाए.

तेज बारिश में भी चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स (ETV Bharat)

एसटीए कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपाः प्रदर्शनकारियों ने पहले तय किया था कि वे अपनी बाइक की चाबियां लेकर एसटीए कार्यालय जाएंगे और अधिकारियों को चाबियां सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान तेज बारिश शुरू होने के कारण कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा. राइडर्स बाइक लेकर एसटीए कार्यालय पहुंचे और वहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

App based bike riders Protest
ट्रिब्यून चौक प्रदर्शन (ETV Bharat)

बाइक का EMI भरने का संकट: राइडर्स का कहना था कि "वे अपनी समस्या को लेकर लंबे समय से प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा कोई ठोस समाधान नहीं निकला है. बाइक टैक्सी सेवाएं बंद होने के बावजूद बाइक की EMI, ईंधन और परिवार की जिम्मेदारियां पहले की तरह बनी हुई हैं." प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द फैसला लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि उनकी सेवाएं बहाल नहीं की गईं तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ में बाइक चालकों पर रोजी-रोटी का संकट, पूछा- रोजमर्रा के खर्च कैसे पूरे करें?

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ऐप बेस्ड बाइक राइडर्स
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ऐप बेस्ड राइडर्स का प्रदर्शन
चंडीगढ़ में टैक्सी सेवा बंद
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