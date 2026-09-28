ETV Bharat / state

तेज बारिश में भी चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स, एसटीए कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः तेज बारिश के बावजूद सोमवार को ऐप-बेस्ड बाइक राइडर्स अपनी मांगों को लेकर ट्रिब्यून चौक पर जुटे. मौके पर आयोजित प्रदर्शन में राइडर्स ने शहर में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगी रोक के खिलाफ आवाज उठाई. प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी भी रही.