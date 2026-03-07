UPSC Results: बोकारो की अपूर्वा ने हासिल किया 42वां रैंक, धनबाद के शुभम ने भी क्रैक किया सिविल सर्विस एग्जाम
बोकारो की अपूर्वा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 42वां रैंक हासिल किया है. वहीं धनबाद के शुभम ने हासिल किया 142वां रैंक
Published : March 7, 2026 at 5:28 PM IST
बोकारो/धनबाद: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बोकारो की बेटी अपूर्वा वर्मा ने शानदार सफलता हासिल करके पूरे शहर का नाम रोशन किया है. डीपीएस बोकारो की पूर्व छात्रा अपूर्वा वर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 42 वां हासिल करके IAS बनने का गौरव हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि से उनके स्कूल, परिवार और पूरे बोकारो क्षेत्र में खुशी की लहर है.
अपूर्वा वर्मा अभी दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं. सर्विस में रहते हुए भी उन्होंने लगातार मेहनत की और अपने तीसरे प्रयास में सिविल सर्विस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की, जिससे आईएएस ऑफिसर बनने का उनका सपना पूरा हुआ. सफलता मिलने के बाद भी अपूर्वा की लगातार कोशिशों ने उनकी सफलता को और बढ़ाया.
अपूर्वा बोकारो स्टील प्लांट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी अजीत कुमार प्रसाद वर्मा और गृहिणी आभा वर्मा की बेटी हैं. उन्होंने एनआईटी मणिपुर से बीटेक किया है. इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद ही उन्होंने सिविल सर्विस में जाने का मन बनाया और तैयारी शुरू कर दी.
2020 की सिविल सर्विस परीक्षा की रिजर्व लिस्ट में उनका सिलेक्शन हुआ और उन्हें DANIPS कैडर मिला, जिसके बाद वे अभी दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर काम कर रही हैं. लगातार कोशिशों और कड़ी मेहनत से अपूर्वा ने देशभर में 42वां रैंक हासिल कर बोकारो का नाम रोशन किया है.
धनबाद के शुभम कुमार महतो ने हासिल किया 142वां रैंक
वहीं धनबाद के बाघमारा थाना इलाके के डुमरा जमुआटांड़ के रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारी हीरालाल महतो के 29 साल के बेटे शुभम कुमार महतो ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में 142वां रैंक हासिल किया है. शुभम इससे पहले दो बार यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन 2023 में उन्हें 857वां और 2024 में 606वां रैंक मिला. वे इन नतीजों से खुश नहीं थे. इसलिए, उन्होंने लगातार कोशिश जारी रखी और आखिरकार इस साल सफलता हासिल की. तीसरे प्रयास में उनकी अच्छी रैंक से उसका पूरा परिवार खुश है.
शुभम के पिता ने बताया कि शुभम ने चंद्रपुरा डी-नोबिली स्कूल से 10वीं की. फिर उन्होंने डीपीएस बोकारो से 12वीं पास की. फिर बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग में बीटेक किया. इस दौरान वह गोल्ड मेडलिस्ट रहे. इसके बाद वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करने दिल्ली चले गए. बेटे की सफलता से सभी खुश हैं.
शुभम की मां ने बताया कि वह अपने दोनों बेटों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती थी. शुभम पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था. उसका मकसद IAS ऑफिसर बनना था, जो उसने हासिल कर लिया है. बेटे की सफलता से उनका अपना सपना भी पूरा हो गया है. जब बेटे की सफलता की खबर मिली तो वह बाबाधाम में थे. घर आने के बाद वह सबको प्रसाद खिलाकर अपनी खुशी बांट रहे हैं.
