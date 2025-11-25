ETV Bharat / state

अपूर्वा ऐप से कैंसर मरीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव, जानिए फायदे...

केपटाउन समिट में ऐप की खासियत बतातीं डॉक्टर अपूर्वा ( Courtesy Dr. Apurva Tak )

जयपुर: इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसायटी (IGCS) की ग्लोबल समिट में जयपुर की गाइनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अपूर्वा टाक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. केपटाउन में 7 नवंबर को हुई इस ग्लोबल समिट में डॉक्टर अपूर्वा ने स्मार्टफोन ऐप को प्लेनरी सेशन में पेश किया. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि डॉक्टर अपूर्वा इस प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देने वाली एकमात्र भारतीय विशेषज्ञ रहीं. समिट में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस ऐप की सराहना करते हुए इसे मरीज-केंद्रित डिजिटल हेल्थकेयर के नए युग की शुरुआत बताया. डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग की अपूर्वा ऐप : राजस्थान की पहली MCH सुपरस्पेशियलाइज्ड गाइनी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा ने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे AI टूल्स, डिजिटल डेटा और रोबोटिक तकनीक के बीच यह ऐप मरीजों को सशक्त बनाने के मकसद से विकसित किया गया है. यह ऐप मरीजों को अपने लक्षण , दुष्प्रभाव और इलाज से जुड़ी अनुभूतियों को सरलता से रिकॉर्ड कर पाने की सुविधा देता है. ऐप से मिले डेटा को मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) से जोड़कर बीमारी की वास्तविक स्थिति और जीवन-गुणवत्ता का रियल डेटा तैयार किया जा सकेगा. डॉक्टर अपूर्वा टाक बोलीं... (Courtesy Dr. Apurva Tak)