अपूर्वा ऐप से कैंसर मरीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव, जानिए फायदे...
इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसायटी की ग्लोबल समिट में डॉक्टर अपूर्वा टांक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया .
Published : November 25, 2025 at 8:13 PM IST
जयपुर: इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसायटी (IGCS) की ग्लोबल समिट में जयपुर की गाइनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अपूर्वा टाक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. केपटाउन में 7 नवंबर को हुई इस ग्लोबल समिट में डॉक्टर अपूर्वा ने स्मार्टफोन ऐप को प्लेनरी सेशन में पेश किया. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि डॉक्टर अपूर्वा इस प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देने वाली एकमात्र भारतीय विशेषज्ञ रहीं. समिट में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस ऐप की सराहना करते हुए इसे मरीज-केंद्रित डिजिटल हेल्थकेयर के नए युग की शुरुआत बताया.
डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग की अपूर्वा ऐप : राजस्थान की पहली MCH सुपरस्पेशियलाइज्ड गाइनी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा ने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे AI टूल्स, डिजिटल डेटा और रोबोटिक तकनीक के बीच यह ऐप मरीजों को सशक्त बनाने के मकसद से विकसित किया गया है. यह ऐप मरीजों को अपने लक्षण , दुष्प्रभाव और इलाज से जुड़ी अनुभूतियों को सरलता से रिकॉर्ड कर पाने की सुविधा देता है. ऐप से मिले डेटा को मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) से जोड़कर बीमारी की वास्तविक स्थिति और जीवन-गुणवत्ता का रियल डेटा तैयार किया जा सकेगा.
ऐप के प्रमुख फायदे
- मरीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग
- डॉक्टर–मरीज के बीच बेहतर संवाद
- सही समय पर इलाज शुरू
- क्लीनिकल ट्रायल्स में डेटा संग्रह के लिए उपयोगी
अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और वैश्विक मान्यता: अपूर्वा ऐप (Auto Electronic Patient Reported Outcomes on Real Time via EMR Amalgamation) को यूरोपियन सोसायटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी (ESMO) की गाइडलाइन के अनुसार विकसित किया गया है. डॉ. अपूर्वा का चयन साल 2024 में नेशनल कैंसर ग्रिड के प्रोग्राम ' इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी डेवलपमेंट इन ऑन्कोलॉजी' में हुआ था. इसी कार्यक्रम के तहत उन्होंने इस ऐप को अंतरराष्ट्रीय मेंटर्स के मार्गदर्शन में तैयार किया. उन्हें अमेरिका के कार्लोस रोड्रिगेज , कनाडा के क्रिस्टोफर बूथ , पेरिस के जवियर पाओलेटी और चेन्नई के एएस रामकृष्ण जैसे नामी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया. इन विशेषज्ञों ने ऐप की तकनीकी संरचना और रिसर्च-आधारित फीचर्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
डिजिटल कैंसर केयर का भविष्य: समिट के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि अपूर्वा ऐप कैंसर मरीजों की देखभाल को अधिक स्मार्ट, सटीक और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह तकनीक भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल कैंसर मैनेजमेंट को नई दिशा दे सकती है.