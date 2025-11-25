ETV Bharat / state

अपूर्वा ऐप से कैंसर मरीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव, जानिए फायदे...

इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसायटी की ग्लोबल समिट में डॉक्टर अपूर्वा टांक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया .

Dr. Apoorva explains the features of the app at the Cape Town Summit
केपटाउन समिट में ऐप की खासियत बतातीं डॉक्टर अपूर्वा (Courtesy Dr. Apurva Tak)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: इंटरनेशनल गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसायटी (IGCS) की ग्लोबल समिट में जयपुर की गाइनेकोलॉजिक ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अपूर्वा टाक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. केपटाउन में 7 नवंबर को हुई इस ग्लोबल समिट में डॉक्टर अपूर्वा ने स्मार्टफोन ऐप को प्लेनरी सेशन में पेश किया. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि डॉक्टर अपूर्वा इस प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति देने वाली एकमात्र भारतीय विशेषज्ञ रहीं. समिट में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस ऐप की सराहना करते हुए इसे मरीज-केंद्रित डिजिटल हेल्थकेयर के नए युग की शुरुआत बताया.

डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग की अपूर्वा ऐप : राजस्थान की पहली MCH सुपरस्पेशियलाइज्ड गाइनी ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा ने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे AI टूल्स, डिजिटल डेटा और रोबोटिक तकनीक के बीच यह ऐप मरीजों को सशक्त बनाने के मकसद से विकसित किया गया है. यह ऐप मरीजों को अपने लक्षण , दुष्प्रभाव और इलाज से जुड़ी अनुभूतियों को सरलता से रिकॉर्ड कर पाने की सुविधा देता है. ऐप से मिले डेटा को मरीजों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) से जोड़कर बीमारी की वास्तविक स्थिति और जीवन-गुणवत्ता का रियल डेटा तैयार किया जा सकेगा.

डॉक्टर अपूर्वा टाक बोलीं... (Courtesy Dr. Apurva Tak)

पढ़ें: ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, समय पर पहचान और जागरूकता से बच सकती हैं ज़िंदगियां

ऐप के प्रमुख फायदे

  • मरीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग
  • डॉक्टर–मरीज के बीच बेहतर संवाद
  • सही समय पर इलाज शुरू
  • क्लीनिकल ट्रायल्स में डेटा संग्रह के लिए उपयोगी

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और वैश्विक मान्यता: अपूर्वा ऐप (Auto Electronic Patient Reported Outcomes on Real Time via EMR Amalgamation) को यूरोपियन सोसायटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी (ESMO) की गाइडलाइन के अनुसार विकसित किया गया है. डॉ. अपूर्वा का चयन साल 2024 में नेशनल कैंसर ग्रिड के प्रोग्राम ' इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी डेवलपमेंट इन ऑन्कोलॉजी' में हुआ था. इसी कार्यक्रम के तहत उन्होंने इस ऐप को अंतरराष्ट्रीय मेंटर्स के मार्गदर्शन में तैयार किया. उन्हें अमेरिका के कार्लोस रोड्रिगेज , कनाडा के क्रिस्टोफर बूथ , पेरिस के जवियर पाओलेटी और चेन्नई के एएस रामकृष्ण जैसे नामी विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया. इन विशेषज्ञों ने ऐप की तकनीकी संरचना और रिसर्च-आधारित फीचर्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

डिजिटल कैंसर केयर का भविष्य: समिट के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि अपूर्वा ऐप कैंसर मरीजों की देखभाल को अधिक स्मार्ट, सटीक और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. यह तकनीक भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल कैंसर मैनेजमेंट को नई दिशा दे सकती है.

TAGGED:

IGCS GLOBAL SUMMIT IN CAPE TOWN
गाइनेकोलॉजिकल कैंसर सोसायटी
PATIENT CENTRIC DIGITAL HEALTHCARE
APOORVA TAK ONCOLOGY SPECIALIST
APURVA APP FOR CANCER PATIENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.