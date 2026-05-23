दुनिया के सबसे बड़े महिला शेल्टर होम बनने की ओर अपना घर आश्रम, 28 मई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम करेगी सत्यापन
आश्रम में इस समय करीब 3450 निराश्रित, बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को आश्रय दिया जा रहा है.
Published : May 23, 2026 at 3:42 PM IST
भरतपुरः जिले के बझेरा स्थित अपना घर आश्रम अब दुनिया के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है. आश्रम ने दुनिया के सबसे बड़े महिला शेल्टर होम बनने का दावा किया है और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक प्रयास शुरू कर दिया गया है. आश्रम परिसर में 28 मई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम और अधिकृत जज पहुंचेंगे, जो यहां मौजूद व्यवस्थाओं, महिलाओं की संख्या और सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. सभी तथ्य सही पाए गए तो अपना घर आश्रम को दुनिया के सबसे बड़े महिला शेल्टर होम का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा.
आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि बझेरा स्थित अपना घर आश्रम वर्तमान में लार्जेस्ट होमलेस शेल्टर (फीमेल) श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड के लिए आधिकारिक दावेदारी कर रहा है. आश्रम में इस समय करीब 3450 निराश्रित, बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को आश्रय दिया जा रहा है. यहां महिलाओं को सिर्फ रहने की सुविधा ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक सभी मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है.
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आश्रम में ये व्यवस्थाएंः डॉ. भारद्वाज ने बताया कि आश्रम में महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित आवास, नियमित भोजन, चिकित्सा सुविधा, साफ-सफाई, हाइजीन, बिस्तर और दैनिक जीवन से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है. आश्रम का उद्देश्य सिर्फ आश्रय देना नहीं, बल्कि बेसहारा महिलाओं को परिवार जैसा वातावरण और आत्मसम्मान के साथ जीवन उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि आश्रम का भवन करीब 3520 क्षमता और विशाल परिसर के साथ विकसित किया गया है, जहां हजारों महिलाओं के रहने, उपचार और देखभाल की व्यवस्थित व्यवस्था मौजूद है. यही कारण है कि यह संस्थान अब विश्व स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
28 मई को आएगी टीमः डॉ भारद्वाज ने बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इसे ऑफिशियल अटेम्प्ट का दर्जा दिया गया है. इसके तहत 28 मई को अधिकृत जज और रिकॉर्ड टीम भरतपुर पहुंचेगी. यह टीम आश्रम में रह रही महिलाओं की वास्तविक संख्या, रहने की व्यवस्थाएं, दस्तावेज, भवन क्षमता और अन्य सभी मानकों की जांच करेगी. सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी मानदंड पूरे पाए गए तो अपना घर आश्रम को आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा महिला शेल्टर होम घोषित कर दिया जाएगा. साथ ही उसी दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा.