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दुनिया के सबसे बड़े महिला शेल्टर होम बनने की ओर अपना घर आश्रम, 28 मई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम करेगी सत्यापन

अपना घर आश्रम भरतपुर. ( ETV Bharat bharatpur )

भरतपुरः जिले के बझेरा स्थित अपना घर आश्रम अब दुनिया के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है. आश्रम ने दुनिया के सबसे बड़े महिला शेल्टर होम बनने का दावा किया है और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक प्रयास शुरू कर दिया गया है. आश्रम परिसर में 28 मई को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम और अधिकृत जज पहुंचेंगे, जो यहां मौजूद व्यवस्थाओं, महिलाओं की संख्या और सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे. सभी तथ्य सही पाए गए तो अपना घर आश्रम को दुनिया के सबसे बड़े महिला शेल्टर होम का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा. आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज ने बताया कि बझेरा स्थित अपना घर आश्रम वर्तमान में लार्जेस्ट होमलेस शेल्टर (फीमेल) श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड के लिए आधिकारिक दावेदारी कर रहा है. आश्रम में इस समय करीब 3450 निराश्रित, बेसहारा और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को आश्रय दिया जा रहा है. यहां महिलाओं को सिर्फ रहने की सुविधा ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक सभी मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है. पढ़ेंः अपनाघर की नई पहल, पुनर्विवाह के बाद गृहस्थ जीवन जिएंगे प्रभुजन, तैयार की जाएगी 200 आवासों की कॉलोनी