कुचामनसिटी: दिवाली से पहले जगमगाई ममता की रोशनी, 'अपना घर' ने बिछड़े बेटे को मां से मिलाया
कुचामनसिटी के अपना घर आश्रम में असहाय लोगों को शरण देकर उनका इलाज किया जाता है. असहायों को यहां 'प्रभुजी' का रूप माना जाता है.
Published : October 16, 2025 at 8:42 PM IST
कुचामनसिटी: दिवाली से पहले कुचामन सिटी का 'अपना घर' आश्रम इस बार किसी घर में दीयों से नहीं, बल्कि एक मां-बेटे के मिलन से उजाला लेकर आया है. आश्रम के प्रयासों से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक मां को उसका बिछड़ा बेटा भानुप्रताप मिल गया. जब आश्रम परिसर में यह मिलन हुआ, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो उठी.
आश्रम के संचालक रंगनाथ काबरा ने बताया कि भानुप्रताप काफी समय पहले मानसिक अवसाद के कारण घर से निकल गया था. रास्ता भटकते हुए राजस्थान के कुचामन सिटी क्षेत्र के त्रिसिंगिया गांव पहुंच गया. वहां स्थानीय समाजसेवी रवि भार्गव ने उसकी असहाय स्थिति देखकर उसे अपना घर आश्रम भेजा, जहां उसका इलाज और देखभाल शुरू की गई.
काबरा ने बताया कि जब भानु को लाया गया था, तब उसकी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी. आश्रम के पारिवारिक माहौल और नियमित उपचार से वह धीरे-धीरे ठीक हुआ. हाल ही में उसने अचानक अपनी मां का मोबाइल नंबर बताया. जब उस नंबर पर संपर्क किया गया, तो वह उसकी मां का ही निकला. बेटे की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. आश्रम की टीम ने भानु प्रताप के परिवार से वीडियो कॉल कर उसकी पहचान की पुष्टि करवाई. मां ने जब स्क्रीन पर अपने बेटे को देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उसके बाद परिजन पहचान पत्र लेकर कुचामन पहुंचे और भावुक माहौल में मां ने अपने बेटे को गले लगाया. अब भानु प्रताप अपने परिवार के साथ टीकमगढ़ लौट गया है.
असहायों की मदद करता है 'अपना घर' : काबरा ने बताया कि कुचामन सिटी का 'अपना घर' आश्रम उन मानसिक रूप से अस्वस्थ और असहाय लोगों को नई जिंदगी देता है, जो शहर की गलियों, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर भटकते मिलते हैं. यहां उन्हें 'प्रभुजी' कहकर स्नेहपूर्वक अपनाया जाता है. उनका इलाज किया जाता है और स्वस्थ होने के बाद उनके परिवार से मिलवा दिया जाता है.