ETV Bharat / state

कुचामनसिटी: दिवाली से पहले जगमगाई ममता की रोशनी, 'अपना घर' ने बिछड़े बेटे को मां से मिलाया

कुचामनसिटी के अपना घर आश्रम में असहाय लोगों को शरण देकर उनका इलाज​ किया जाता है. असहायों को यहां 'प्रभुजी' का रूप माना जाता है.

Apna Ghar Ashram in Kuchaman City
बिछुड़े बेटे के साथ मां (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी: दिवाली से पहले कुचामन सिटी का 'अपना घर' आश्रम इस बार किसी घर में दीयों से नहीं, बल्कि एक मां-बेटे के मिलन से उजाला लेकर आया है. आश्रम के प्रयासों से मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक मां को उसका बिछड़ा बेटा भानुप्रताप मिल गया. जब आश्रम परिसर में यह मिलन हुआ, तो वहां मौजूद हर आंख नम हो उठी.

आश्रम के संचालक रंगनाथ काबरा ने बताया कि भानुप्रताप काफी समय पहले मानसिक अवसाद के कारण घर से निकल गया था. रास्ता भटकते हुए राजस्थान के कुचामन सिटी क्षेत्र के त्रिसिंगिया गांव पहुंच गया. वहां स्थानीय समाजसेवी रवि भार्गव ने उसकी असहाय स्थिति देखकर उसे अपना घर आश्रम भेजा, जहां उसका इलाज और देखभाल शुरू की गई.

अपना घर' ने बिछड़े बेटे को मां से मिलाया. (ETV Bharat Kuchamancity)

पढ़ें: कौन बनेगा करोड़पति: हर सही जवाब पर अपना घर आश्रम के प्रभुजनों को घी, चावल, आटा समर्पित

काबरा ने बताया कि जब भानु को लाया गया था, तब उसकी मानसिक स्थिति बेहद कमजोर थी. आश्रम के पारिवारिक माहौल और नियमित उपचार से वह धीरे-धीरे ठीक हुआ. हाल ही में उसने अचानक अपनी मां का मोबाइल नंबर बताया. जब उस नंबर पर संपर्क किया गया, तो वह उसकी मां का ही निकला. बेटे की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. आश्रम की टीम ने भानु प्रताप के परिवार से वीडियो कॉल कर उसकी पहचान की पुष्टि करवाई. मां ने जब स्क्रीन पर अपने बेटे को देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. उसके बाद परिजन पहचान पत्र लेकर कुचामन पहुंचे और भावुक माहौल में मां ने अपने बेटे को गले लगाया. अब भानु प्रताप अपने परिवार के साथ टीकमगढ़ लौट गया है.

असहायों की मदद करता है 'अपना घर' : काबरा ने बताया कि कुचामन सिटी का 'अपना घर' आश्रम उन मानसिक रूप से अस्वस्थ और असहाय लोगों को नई जिंदगी देता है, जो शहर की गलियों, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर भटकते मिलते हैं. यहां उन्हें 'प्रभुजी' कहकर स्नेहपूर्वक अपनाया जाता है. उनका इलाज किया जाता है और स्वस्थ होने के बाद उनके परिवार से मिलवा दिया जाता है.

TAGGED:

DIWALI 2025
ASHRAM REUNITES MOTHER AND SON
PRABHU JI IN APNA GHAR
APNA GHAR ASHRAM IN KUCHAMAN CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NEET UG 2025: राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, 1855 सीट में कम फीस वाली केवल 61

EPFO का बड़ा फैसला: नौकरी छोड़ने पर नहीं होगी पैसे की दिक्कत, तुरंत कर सकेंगे यह काम

भारत-किर्गिस्तान मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

धनतेरस से लेकर दीपावली तक करें ये छोटे-छोटे उपाय, मां लक्ष्मी की मिलेगी कृपा, होंगे मालामाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.