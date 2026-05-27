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बेघरों को नया जीवन और सहारा देता बागपत का अपना घर सेवा आश्रम

आश्रम में रहने वालों को न सिर्फ भोजन, इलाज और रहने की निःशुल्क सुविधा मिलती है.

अपना घर सेवा आश्रम
अपना घर सेवा आश्रम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 3:01 PM IST

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बागपत: यूपी के बागपत की ट्रैफिक सिग्नल और सड़कों के आसपास अक्सर ऐसे लोग दिख जाते हैं, जिनके वेशभूषा अस्त-व्यस्त, कपड़े मैले होने के साथ दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होते हैं. और इनके पास कोई नहीं जाना चाहता है. जिले में बना अपना घर आश्रम ऐसे लोगों को आश्रय देता है, जिन्हें अपनों ने भुला दिया है और वे दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं. यहां रहे कुछ लोगों को बुजुर्ग होने की सजा मिली तो कुछ को मंदबुद्धि होने की. ऐसे लोगों को अमीनगर सराय में स्थित अपना घर ने अपनाया.

एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है, कोरबा जिले का अपना घर सेवा आश्रम.अपना घर सेवा आश्रम कोरबा शहर के गवर्नमेंट मिनीमाता गर्ल्स कॉलेज के पीछे संचालित है. बागपत जनपद के अमीनगर सराय स्थित अपना घर आश्रम बेघर, असहाय और मंदबुद्धि लोगों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनकर सामने आया है. यहां रहने वालों को न सिर्फ भोजन, इलाज और रहने की निःशुल्क सुविधा मिलती है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक 'प्रभु जी' कहकर संबोधित किया जाता है, जिससे मानवता और सेवा की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है.

बेघरों को नया जीवन और सहारा देता, बागपत का अपना घर सेवा आश्रम (Video Credit: ETV Bharat)

दरअसल, गरीब, असहाय, बेघर और मंदबुद्धि लोगों के लिए अमीनगर सराय में अपना घर आश्रम किसी सहारे से कम नहीं है. यह आश्रम सड़कों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भटकने वाले बेसहारा लोगों को न केवल छत देता है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करता है.

यहां रह रहे लोगों के भोजन, वस्त्र, इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है. वर्तमान में इस आश्रम में तीन दर्जन से अधिक (44) असहाय, मंदबुद्धि और वृद्ध लोग रह रहे हैं, जिनकी सेवा के लिए समर्पित सेवादार तैनात हैं. संस्था के मैनेजर अमित कुमार बताते हैं कि यह आश्रम खासतौर पर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भटकने वाले लोगों की सेवा के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है.

यहां रहने वालों को उनके असली नाम से नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक प्रभु जी कहकर संबोधित किया जाता है. आश्रम में केवल पुरुषों को ही रखा जाता है, जो मंदबुद्धि प्रभु जी इलाज से स्वस्थ हो जाते हैं. उन्हें उनके परिजनों को बुलाकर सुरक्षित रूप से सौंप दिया जाता है. वहीं, किसी प्रभु जी के निधन की स्थिति में आश्रम की ओर से पूरे विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है.


आपके एक टेलीफोन पर आश्रम की एंबुलेंस पहुंचेगी. इन लोगों के उपचार, रहने खाने आदि की सभी सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान करेंगी. इस आश्रम में घर से भी ज्यादा सेवाएं हैं. जिले के अंदर और बाहर से लोग इस आश्रम में अपना जन्मदिन मनाते हैं और जरूरतमंदों के लिए दान करते हैं.

इस युग में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या परेशान होकर अपना संतुलन खो बैठे तो परिवार उससे किनारा कर लेता है. ऐसे लोगों की न तो सरकार कोई देखभाल कर पाती है और न ही परिजन उनका ख्याल रख पाते हैं. ऐसे में सामाजिक संस्थाएं ही सहारा हैं, जो आगे आकर इन बेसहारा लोगों को पनाह देने का काम करती हैं और ऐसी ही एक संस्था फतेहाबाद में अपना घर आश्रम है, जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं.

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