ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव में जीत के लिए अपना दल ने बनाई खास रणनीति, अनुप्रिया पटेल ने पति को दी ये जिम्मेदारी

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पदाधिकारियों से करेंगे सीधा संवाद, समीक्षा बैठक का शेड्यूल जारी

अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल.
अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल. (X Post)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के निर्देश और परामर्श के बाद पार्टी ने मंडलवार समीक्षा करने का निर्णय लिया है. इस समीक्षा बैठक में वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंडल में निवास करने वाले सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल उपस्थित सभी पदाधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे.

प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि मंडलवार समीक्षा बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पार्टी संगठन की तैयारी, विधानसभा अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के कार्यों की समीक्षा करना है. जहां संगठन कमजोर या निष्क्रिय है उसे सक्रिय करने पर विचार कर संगठन को मजबूत करने की दिशा को गति देना है. जिससे 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी की बढ़- चढ़कर भागीदारी करने में कोई कोर कसर न रहे. पार्टी प्रत्याशी की शतप्रतिशत जीत सुनिश्चित हो, इस रणनीति पर काम किया जाएगा. प्रवक्ता ने बताया कि मंडलवार समीक्षा के क्रम में पहले चरण में आठ मंडलों की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मंडल में निवास करने वाले सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है.

प्रवक्ता ने बताया कि पहले चरण में 21 से 24 दिसंबर तक आठ मंडल के सभी जिलों की भागीदारी होगी. 21 दिसंबर को आजमगढ़ और बस्ती, 22 दिसंबर को लखनऊ और वाराणसी, 23 दिसंबर को अयोध्या और देवीपाटन व 24 दिसंबर को कानपुर और चित्रकूट मंडल के सभी जिलों के पदाधिकारी बैठक में शामिल रहेंगे.
इसे भी पढ़ें- अनुप्रिया पटेल ने अपना दल एस में किए बड़े बदलाव; 9 नेताओं को उत्तर प्रदेश इकाई में मिली अहम जिम्मेदारी

TAGGED:

APNA DAL S REVIEW MEETING
CABINET MINISTER ASHISH PATEL
ANUPRIYA PATEL
पंचायत चुनाव के लिए रणनीति
PANCHAYAT ELECTIONS MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.