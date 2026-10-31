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मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल बोलीं- "कुचक्र रचकर लोकतंत्र में नहीं निकलता है शासन सत्ता का रास्ता"

मिर्जापुर पहुंचीं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ( Photo credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर : अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में चुनाव आयुक्त को पद से बर्खास्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है.

मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी संवैधानिक प्रक्रिया से परिचित है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज वह देश में अराजकता का माहौल कायम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है.