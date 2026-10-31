मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल बोलीं- "कुचक्र रचकर लोकतंत्र में नहीं निकलता है शासन सत्ता का रास्ता"
केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:13 PM IST
मिर्जापुर : अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला. उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में चुनाव आयुक्त को पद से बर्खास्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी संवैधानिक प्रक्रिया से परिचित है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज वह देश में अराजकता का माहौल कायम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है.
उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को यदि देश के लिए कुछ करना है तो उन्हें सही मायने में काम करना हो तो जनता के बीच में जाएं. उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर जानें कि उनके मन में क्या चल रहा है? जनता के बीच में संघर्ष करके ही लोकतंत्र में शासन सत्ता का सेवा का रास्ता निकलता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के सड़कों पर अराजकता फैलाकर चुनाव आयुक्त को दबाव में लेने से इस प्रकार के कुचक्र रचकर लोकतंत्र में शासन सत्ता का रास्ता नहीं निकलता है.
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को पटेल चौक पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने 565 रियासतों का विलय कर राष्ट्रीय एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया था. उनका यह योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने कहा कि आज पूरा अपना दल एस परिवार और एनडीए परिवार सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है. इस दिन को देशवासी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं.
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