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अपना दल कमेरावादी ने निकाली रोजगार एवं भागीदारी यात्रा; जानिये विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पल्लवी पटेल ने क्या कहा?

अपना दल कमेरावादी ने निकाली रोजगार एवं भागीदारी यात्रा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : अपना दल कमेरावादी की ओर से शनिवार को प्रदेशव्यापी रोजगार एवं भागीदारी यात्रा निकाली गई. शनिवार को यात्रा का कारवां राजातालाब पहुंचा, जहां विधायक डॉ. पल्लवी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रोजगार, युवाओं के अधिकार तथा राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर आवाज बुलंद की.

अपना दल कमेरावादी ने निकाली रोजगार एवं भागीदारी यात्रा (Video credit: ETV Bharat) संविधान दिवस के अवसर पर सारनाथ से शुरू हुई इस यात्रा के तीसरे दिन राजातालाब से आगे बढ़ते हुए सेवापुरी और पिंडरा विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों से होकर जौनपुर के मड़ियाहूं के लिए प्रस्थान किया गया. यात्रा का अंतिम पड़ाव 8 दिसंबर को लखनऊ निर्धारित है, जहां रोजगार एवं भागीदारी के सवाल पर विधानसभा घेराव की तैयारी है.

यात्रा शनिवार को राजातालाब से शुरू होकर जंसा चौराहा, कपसेठी चौराहा और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ी. इस दौरान जगह-जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की संभावना रही. यात्रा का रात्रि विश्राम मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित किया गया है. इसके बाद मोटरसाइकिलों का कारवां प्रदेश के अन्य जनपदों से होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचेगा. पार्टी इस यात्रा के जरिए बेरोजगार युवाओं, सामाजिक समूहों और आम लोगों को रोजगार तथा सत्ता में भागीदारी के सवाल पर एकजुट करने का प्रयास कर रही है. यात्रा के दौरान सिराथू विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने भाजपा सरकार के विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर कमेरावादी के तत्वावधान में रोजगार एवं भागीदारी यात्रा सारनाथ से शुरू की गई थी. यात्रा के तीसरे दिन राजातालाब से आगे बढ़ते हुए सेवापुरी और पिंडरा होते हुए जौनपुर की ओर जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अमृतकाल की बात करती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होने और जीडीपी दर बढ़ने का दावा करती है, लेकिन युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है. जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो रोजगार कहां है, नए अवसर कहां हैं और नए उद्योग कहां स्थापित हो रहे हैं? युवा इन सवालों का जवाब सरकार से मांग रहे हैं.



उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार का पर्याप्त सृजन नहीं हो रहा है और मौजूदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ाई जा रही है. सरकार सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की बात कर रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर बजट की कमी का हवाला दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने और उस पर खर्च करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर सरकार के पास बजट नहीं होने की बात कही जाती है.



