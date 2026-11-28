अपना दल कमेरावादी ने निकाली रोजगार एवं भागीदारी यात्रा; जानिये विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पल्लवी पटेल ने क्या कहा?
यात्रा के तीसरे दिन सेवापुरी और पिंडरा विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों से होकर जौनपुर के मड़ियाहूं के लिए प्रस्थान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 6:31 PM IST
वाराणसी : अपना दल कमेरावादी की ओर से शनिवार को प्रदेशव्यापी रोजगार एवं भागीदारी यात्रा निकाली गई. शनिवार को यात्रा का कारवां राजातालाब पहुंचा, जहां विधायक डॉ. पल्लवी पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रोजगार, युवाओं के अधिकार तथा राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे पर आवाज बुलंद की.
संविधान दिवस के अवसर पर सारनाथ से शुरू हुई इस यात्रा के तीसरे दिन राजातालाब से आगे बढ़ते हुए सेवापुरी और पिंडरा विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मार्गों से होकर जौनपुर के मड़ियाहूं के लिए प्रस्थान किया गया. यात्रा का अंतिम पड़ाव 8 दिसंबर को लखनऊ निर्धारित है, जहां रोजगार एवं भागीदारी के सवाल पर विधानसभा घेराव की तैयारी है.
यात्रा शनिवार को राजातालाब से शुरू होकर जंसा चौराहा, कपसेठी चौराहा और पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ी. इस दौरान जगह-जगह पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जुटने की संभावना रही. यात्रा का रात्रि विश्राम मड़ियाहूं विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित किया गया है. इसके बाद मोटरसाइकिलों का कारवां प्रदेश के अन्य जनपदों से होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचेगा. पार्टी इस यात्रा के जरिए बेरोजगार युवाओं, सामाजिक समूहों और आम लोगों को रोजगार तथा सत्ता में भागीदारी के सवाल पर एकजुट करने का प्रयास कर रही है.
यात्रा के दौरान सिराथू विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने भाजपा सरकार के विकास और अर्थव्यवस्था से जुड़े दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर कमेरावादी के तत्वावधान में रोजगार एवं भागीदारी यात्रा सारनाथ से शुरू की गई थी. यात्रा के तीसरे दिन राजातालाब से आगे बढ़ते हुए सेवापुरी और पिंडरा होते हुए जौनपुर की ओर जा रही है.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अमृतकाल की बात करती है, अर्थव्यवस्था मजबूत होने और जीडीपी दर बढ़ने का दावा करती है, लेकिन युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है. जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो रोजगार कहां है, नए अवसर कहां हैं और नए उद्योग कहां स्थापित हो रहे हैं? युवा इन सवालों का जवाब सरकार से मांग रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार का पर्याप्त सृजन नहीं हो रहा है और मौजूदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ाई जा रही है. सरकार सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन की बात कर रही है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर बजट की कमी का हवाला दिया जाता है. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने और उस पर खर्च करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर सरकार के पास बजट नहीं होने की बात कही जाती है.
डॉ. पल्लवी पटेल ने कहा कि रोजगार एवं भागीदारी यात्रा के माध्यम से युवा, बेरोजगार और विभिन्न वर्गों के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांगेंगे. यात्रा का अंतिम पड़ाव 8 दिसंबर को लखनऊ होगा, जहां विधानसभा घेराव के दौरान युवाओं की ताकत और उनकी मांगों को सामने रखा जाएगा. उन्होंने सभी जातियों, वर्गों और समुदायों के युवाओं से यात्रा में शामिल होने की अपील की.
डॉ. पल्लवी पटेल के मुताबिक, चंदौली, मिर्जापुर और वाराणसी समेत विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा को युवाओं का समर्थन मिल रहा है. युवा अपने वर्तमान और भविष्य, रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि 8 दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा घेराव के दौरान बड़ी संख्या में युवा जुटेंगे.
उन्होंने कहा कि देश की राजनीति दो विचारधाराओं में बंटी हुई है. एक पक्ष संविधान को नहीं मानने वाला है, जबकि दूसरा संविधान के सम्मान और उसके अनुरूप व्यवस्था चलाने की बात करता है. उन्होंने कहा कि वह सत्ता के सामने खड़े होकर लोकतंत्र को मजबूत करने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि उनका चुनाव चिह्न पार्टी का ही रहेगा. उन्होंने कहा कि सिराथू की जनता के बीच उनकी पहचान कायम है और वह जनता के सामने सिर झुकाकर जाएंगी. यात्रा के शुभारंभ और आयोजन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर गंगाराम यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीएल पटेल, प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव, राजेश प्रधान, रामशिला एडवोकेट, अभय पटेल, गुरुपुरन पटेल और संदीप पटेल सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे.
यह भी पढ़ें : चंदौली पहुंची अपना दल कमेरावादी की रोजगार यात्रा, पल्लवी पटेल ने 60 सीटों पर ठोंका दावा