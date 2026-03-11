अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, गो तस्करी के आरोप में जेल में हैं बंद
जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने बताया कि लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 11:22 PM IST
मिर्जापुर : अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल की जमानत याचिका बुधवार को खारिज हो गई है. जनपद न्यायाधीश अरविंद मिश्रा के न्यायालय से जमानत याचिका खारिज किया गया है. श्याम बहादुर पटेल गो तस्करी के आरोप में पिछले डेढ़ महीने से जिला कारागार में निरुद्ध हैं.
अपनादल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं. गो तस्करी के आरोप मे पिछले डेढ़ महीने से जेल में बंद श्याम बहादुर पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. इस मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत में हुई.
जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने बताया कि श्याम बहादुर पटेल अपना दल कमेरावादी के जिलाध्यक्ष हैं. उन्होंने बताया कि गो तस्करी का एक मामला सामने आया था. जिसमें कुछ गोवंश वाहन में तस्करी करते हुए पकड़े गये थे. लालगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था.
उन्होंने बताया कि श्याम बहादुर सिंह पटेल ग्राम प्रधान भी हैंं, गौशाला का संरक्षण करना उनका दायित्व है. जांच में पाया गया कि जिस गाड़ी संख्या में गो वंशों को ले जाया जा रहा था, उसी गाड़ी नंबर में गौशाला से गोवंशों को लादा गया है.
उन्होंने बताया कि साक्ष्यों को बयान में पाया गया कि वहां पर पशुओं को गाड़ी में भरते समय श्याम बहादुर पटेल की उपस्थिति वहां पाई गई थी. जिसको लेकर न्यायालय ने उनके जमानत पत्र को निरस्त किया है.
अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय द्वारा पक्ष रखा गया. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद श्याम बहादुर पटेल के साथ राजेश कोल की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
बता दें कि अपना दल कमेरावादी नेता व सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने श्याम बहादुर सिंह के समर्थन में मिर्ज़ापुर कलक्ट्रेट में 7 मार्च को प्रदर्शन किया था.
