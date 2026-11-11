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सेब कारोबार से APMC का भरा खजाना, कुल्लू में डेढ़ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व

सेब कारोबार ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सेब का सीजन समाप्त होने के साथ ही इस बार बागवानों के साथ कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के खजाने में भी अच्छी आमदनी हुई है. जिले की विभिन्न सब्जी मंडियों में लाखों सेब की पेटियां पहुंचने से एपीएमसी को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है. अब इस राशि का उपयोग मंडियों में किसानों और बागवानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने पर किया जाएगा.

जिला कुल्लू में किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए एपीएमसी की ओर से विभिन्न स्थानों पर सब्जी मंडियां स्थापित की गई हैं. इन मंडियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना और उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए उचित व्यवस्था मुहैया करवाना है. इस साल सेब सीजन के दौरान मंडियों में अच्छी खासी आवक रही, जिससे एपीएमसी के राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है.

सेब कारोबार से भरा APMC का खजाना (ETV Bharat) नौ सब्जी मंडियों में होता है कारोबार जिला कुल्लू में एपीएमसी की कुल नौ सब्जी मंडियां हैं. इनमें आठ मंडियों में मुख्य रूप से सेब की आवक होती है. बंदरोल, भुंतर और खेगसू सब्जी मंडियों में सबसे अधिक सेब पहुंचता है. इसके अलावा शाट, चौरीबिहाल, बंजार, आनी, निरमंड और पतलीकूहल सब्जी मंडियों में भी बागवान अपनी सेब की फसल बिक्री के लिए पहुंचाते हैं. इन मंडियों के माध्यम से एपीएमसी को किसानों और बागवानों से निर्धारित शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है.