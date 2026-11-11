सेब कारोबार से APMC का भरा खजाना, कुल्लू में डेढ़ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व
कुल्लू जिले की नौ सब्जी मंडियों में पहुंचीं लाखों सेब की पेटियां. बंदरोल, भुंतर और खेगसू मंडी में सबसे अधिक कारोबार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:32 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में सेब का सीजन समाप्त होने के साथ ही इस बार बागवानों के साथ कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) के खजाने में भी अच्छी आमदनी हुई है. जिले की विभिन्न सब्जी मंडियों में लाखों सेब की पेटियां पहुंचने से एपीएमसी को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है. अब इस राशि का उपयोग मंडियों में किसानों और बागवानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने पर किया जाएगा.
जिला कुल्लू में किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए एपीएमसी की ओर से विभिन्न स्थानों पर सब्जी मंडियां स्थापित की गई हैं. इन मंडियों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना और उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए उचित व्यवस्था मुहैया करवाना है. इस साल सेब सीजन के दौरान मंडियों में अच्छी खासी आवक रही, जिससे एपीएमसी के राजस्व में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है.
नौ सब्जी मंडियों में होता है कारोबार
जिला कुल्लू में एपीएमसी की कुल नौ सब्जी मंडियां हैं. इनमें आठ मंडियों में मुख्य रूप से सेब की आवक होती है. बंदरोल, भुंतर और खेगसू सब्जी मंडियों में सबसे अधिक सेब पहुंचता है. इसके अलावा शाट, चौरीबिहाल, बंजार, आनी, निरमंड और पतलीकूहल सब्जी मंडियों में भी बागवान अपनी सेब की फसल बिक्री के लिए पहुंचाते हैं. इन मंडियों के माध्यम से एपीएमसी को किसानों और बागवानों से निर्धारित शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है.
मंडियों में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं
एपीएमसी की ओर से जुटाए गए इस राजस्व का इस्तेमाल मंडियों में बुनियादी और अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा. इससे किसानों और बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने और उसकी बिक्री करने में सहूलियत मिलेगी. एपीएमसी का प्रयास है कि स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार व्यवस्था के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिल सके.
एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल के सचिव दीक्षित जरियाल ने बताया, "जिले की सब्जी मंडियों में किसानों और बागवानों के लिए सुविधाएं जुटाई जा रही हैं. बेहतर व्यवस्थाओं के चलते अब किसानों और बागवानों का रुझान स्थानीय सब्जी मंडियों की ओर बढ़ रहा है. उन्हें यहां अपनी उपज के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं. किसानों और बागवानों से प्राप्त होने वाले शुल्क से एपीएमसी उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है".
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