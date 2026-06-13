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APK FILE: शादी का डिजिटल कार्ड खोलते ही फुर्र हो रही लाखों की गाढ़ी कमाई; साइबर ठगों से रहें सावधान !

दो अलग-अलग लोगों के खातों से कुल 1.87 लाख रुपये उड़ा लिए गए. ( ETV Bharat )

बलिया: बलिया जिले में साइबर अपराधियों ने अब शादी-ब्याह जैसे पारिवारिक खुशियों भरे आयोजनों को भी ठगी का ज़रिया बना लिया है. डिजिटल वेडिंग कार्ड के नाम पर भेजे जा रहे संदिग्ध एपीके लिंक लोगों के बैंक खातों पर डाका डाल रहे हैं. बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र में दो अलग-अलग लोगों के खातों से कुल 1.87 लाख रुपये उड़ा लिए गए, जिससे पुलिस और आमजन दोनों की चिंता बढ़ गई है. साइबर ठगों से रहें सावधान ! डिजिटल वेडिंग कार्ड के नाम पर भेजे जा रहे संदिग्ध एपीके लिंक लोगों के बैंक खातों पर डाका डाल रहे हैं. (ETV Bharat) शादी का कार्ड देखने के बहाने हैक हो रहा मोबाइल ठग वाट्सएप और मोबाइल संदेशों के माध्यम से "भाई की शादी का कार्ड ज़रूर देखें" या "परिवार के विवाह समारोह में सादर आमंत्रण" जैसे संदेश भेज रहे हैं. संदेश के साथ एक एपीके फाइल या संदिग्ध लिंक भी होता है. कार्ड देखने की उत्सुकता में जैसे ही लोग इस फाइल को डाउनलोड या ओपन करते हैं, उनका मोबाइल हैकरों के नियंत्रण में चला जाता है. इसके बाद मोबाइल में मौजूद बैंकिंग एप, यूपीआई, पासवर्ड और अन्य गोपनीय जानकारियां साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती हैं और खाते से रकम निकलनी शुरू हो जाती है. पीड़ित ने बताया कि, एपीके फाइल के भीतर मालवेयर और जासूसी सॉफ्टवेयर छिपे रहते हैं. लिंक खुलते ही मोबाइल का पूरा सिस्टम हैक हो जाता है. कई बार मोबाइल अपने आप संचालित होने लगता है और खाते से पैसे निकल जाते हैं, जबकि उपभोक्ता को इसकी भनक तक नहीं लगती. मुड़ियापुर निवासी के खाते से 97 हजार रुपये साफ सिकंदरपुर कस्बे के मुड़ियापुर निवासी सिराजुद्दीन के मोबाइल पर शादी का डिजिटल निमंत्रण आया. उन्होंने वेडिंग कार्ड समझ कर फाइल खोल दी. इसके कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से 3 किश्तों में कुल 97,472 रुपये निकाल लिए गए. पहली बार 47,894 रुपये, दूसरी बार 24,684 रुपये और तीसरी बार 24,894 रुपये की निकासी हुई. घटनाक्रम का पता चलने पर पीड़ित ने सिकंदरपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.