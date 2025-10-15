ETV Bharat / state

धनतेरस पर नहीं खरीद पा रहे सोना-चांदी? तो इन चीजों की कर सकते हैं खरीददारी

धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा किन वस्तुओं की खरीदारी की जा सकती है. इनसे घर में धन, वैभव को बढ़ोतरी होती है. इस बारे में आचार्य आशीष कुमार ने बताया कि 'धनतेरस के दिन सोना और चांदी बहुत शुभ माने जाते हैं. लोग इसकी खरीदारी कर सकते हैं, इसके अलावा लोग तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, जो शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक हैं. वहीं, घर में समृद्धि और बुद्धि के लिए लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की भी लोग खरीदारी सकते हैं. ये बहुत ही कम दाम में उपलब्ध होती हैं.'

ऐसे में सवाल उठता है क्या बिना सोना-चांदी खरीदे भी धनतेरस को शुभ और फलदायक बनाया जा सकता है? जवाब है, बिल्कुल हां. इस विशेष अवसर पर सोने चांदी के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें खरीदकर आप न सिर्फ परंपरा का पालन कर सकते हैं, बल्कि अपने बजट का भी ध्यान रख सकते हैं.

कुल्लू: देशभर में 18 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा. इस दिन से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है. परंपरा के अनुसार इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में सोना चांदी की बढ़ती कीमतों ने इसे आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है.

इसके अलावा भी बाजारों से कुछ ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जो 50 से 100 रुपये में आसानी से उपलब्ध हैं. इनकी खरीदारी का महत्व भी सोने चांदी के बराबर हैं. आचार्य दीप कुमार ने कहा कि 'जो लोग धनतेरस पर सोना-चांदी की खरीदारी नहीं कर पाएं वो साबुत धनिया को जरूर खरीदें. साबुत धनिया खरीदने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बनी रहती है. साबुत धनिया को दिवाली की रात मां लक्ष्मी को अर्पित करें. इसके अलावा धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहता है. झाड़ू को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है. इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. इस दिन पुराने झाड़ू को हटाकर नया झाड़ू खरीदना एक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है.'

सेंधा नमक खरीदना भी फायदेमंद

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि 'धनतेरस के दिन सेंधा नमक खरीदना काफी शुभ माना जाता है. इससे सुख-समृद्धि के योग बनने लगते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर बनी रहती है. इसके लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पिसा हुआ सेंधा नमक लेकर उसे एक लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की ओर बांध देना चाहिए. इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता हैं.'

धनतेरस पर न खरीदें ये चीजें (ETV Bharat GFX)

इन चीजों को खरीदने की मनाही

धनतेरस पर बाजार में जाकर शास्त्रों के अनुसार लिखी गई चीजों की खरीदारी करें और जिन चीजों को खरीदने की मनाही है, उन चीजों की और बिल्कुल भी ध्यान ना दें. आचार्य आशीष कुमार ने बताया कि 'इस दिन वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ होता है. धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ होता है. इसलिए इन चीजों की खरीद बिल्कुल भी न करे. इसके अलावा लोगों को लोहे और एल्यूमीनियम की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए कांच या शीशे की वस्तुएं भी न खरीदें. धातु के अलावा प्लास्टिक की वस्तुएं खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है. ऐसे में धनतेरस के दिन खरीदारी की करते समय इन सभी बातों का लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए.'

