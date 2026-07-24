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अपर्णा यादव बोलीं- सीजेपी के पीछे देश विरोधी ताकतें, रायबरेली में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं के साथ खाया खाना

अपर्णा यादव ने बच्चियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को रायबरेली पहुंचीं. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ व कड़े शब्दों में कहा है कि नीट पेपर लीक में शामिल दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. सीजेपी प्रोटेस्ट पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से हिंसक तरीके घेरे जाने का प्रयास किया गया वह सही नहीं था. सीजेपी के पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं. उन्होंने कहा, रायबरेली की जनता 2029 के चुनाव में यहां के सांसद को हटाने का काम करे. अपर्णा यादव ने विकास खंड हरचंदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने बालिकाओं को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली. बालिकाओं के साथ भोजन भी किया. विकास खंड हरचन्दपुर के प्यारेपुर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया. आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल हुईं. अपर्णा यादव बोलीं- सीजेपी के पीछे देश विरोधी ताकतें. (Video Credit; ETV Bharat) इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरचन्दपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुईं. नवजात बच्चियों की दादी, नानी, बुआ, मौसी आदि के साथ केक काटकर व 25 महिलाओं को बेबी किट वितरित कर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया. उन्होंने उपस्थित महिलाओं को कन्या सुमंगला योजना के लाभ व महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5220 सहित अन्य योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी. अपर्णा यादव ने बाल गृह (बालिका) चक धरौरा का निरीक्षण किया. बाल गृह में रह रहे बच्चों की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने बाल गृह के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं. बच्चों को समय पर बेहतर भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी उन्होंने चर्चा की.