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अपर्णा यादव बोलीं- सीजेपी के पीछे देश विरोधी ताकतें, रायबरेली में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं के साथ खाया खाना

राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी ली. नवजात बच्चियों का जन्मोत्सव भी मनाया.

अपर्णा यादव ने बच्चियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी.
अपर्णा यादव ने बच्चियों से ली व्यवस्थाओं की जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 9:30 PM IST

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रायबरेली : उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव शुक्रवार को रायबरेली पहुंचीं. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ व कड़े शब्दों में कहा है कि नीट पेपर लीक में शामिल दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. सीजेपी प्रोटेस्ट पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से हिंसक तरीके घेरे जाने का प्रयास किया गया वह सही नहीं था. सीजेपी के पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं. उन्होंने कहा, रायबरेली की जनता 2029 के चुनाव में यहां के सांसद को हटाने का काम करे.

अपर्णा यादव ने विकास खंड हरचंदपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने बालिकाओं को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली. बालिकाओं के साथ भोजन भी किया. विकास खंड हरचन्दपुर के प्यारेपुर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र का भी निरीक्षण किया. आंगनबाड़ी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम में शामिल हुईं.

अपर्णा यादव बोलीं- सीजेपी के पीछे देश विरोधी ताकतें. (Video Credit; ETV Bharat)

इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरचन्दपुर में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुईं. नवजात बच्चियों की दादी, नानी, बुआ, मौसी आदि के साथ केक काटकर व 25 महिलाओं को बेबी किट वितरित कर कन्या जन्मोत्सव मनाया गया. उन्होंने उपस्थित महिलाओं को कन्या सुमंगला योजना के लाभ व महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5220 सहित अन्य योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी.

अपर्णा यादव ने बाल गृह (बालिका) चक धरौरा का निरीक्षण किया. बाल गृह में रह रहे बच्चों की सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने बाल गृह के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं. बच्चों को समय पर बेहतर भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी उन्होंने चर्चा की.

इसके बाद जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न व उनकी समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठक की. उन्होंने जन सुनवाई करते हुए घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, वैवाहिक समस्या, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा व रोजगार आदि संबंधी शिकायत सुनीं. अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाया जाए.

उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न व महिला से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से किया जाये तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत व ग्रामीण स्तर पर कराया जाये. जिन प्रकरणों में अभी कार्यवाही लंबित है उन्हें भी आयोग के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देश हैं कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की जाए. महिला जन सुनवाई के दौरान नौ शिकायत प्राप्त हुई जिन्हें शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया. उपाध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं न्याय सुनिश्चित करना राज्य महिला आयोग की प्राथमिकता है और किसी भी पीड़िता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि हॉस्पिटल में कन्या के जन्म होने पर महिलाओं को कन्या सुमंगला योजना की जानकारी प्रदान कराते हुए उनको उक्त योजना का लाभ दिलाया जाए, इसके लिए अस्पतालों में पोस्टर व पंपलेट डिस्प्ले कर महिलाओं को जागरूक किया जाए, जिससे शत प्रतिशत महिलाएं योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके, कोई भी लाभ से वंचित न रहें. सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर पंपलेट चस्पा किए जाए, जिससे बच्चों को योजनाओं की जानकारी हो और वह घर जाकर अपने माता पिता को उन योजनाओं की जानकारी दे और वह उसका लाभ उठा सके.

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