KGMU धर्मांतरण-लव जिहाद मामला: अपर्णा यादव ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट, कॉलेज प्रशासन ने थाने में दी तहरीर

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ कुलपति कार्यालय पहुंची. इस दौरान वीसी चैंबर के बाहर हुई धक्का-मुक्की में दरवाजे की सिटकनी टूट गई और दफ्तर का कंप्यूटर नीचे गिर गया. इस हंगामे के तुरंत बाद अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर संस्थान की एक गोपनीय रिपोर्ट सौंपी, जिसमें महिला डॉक्टरों के मानसिक उत्पीड़न और लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन द्वारा लीपापोती करने के संगीन आरोप लगाए गए हैं. दूसरी ओर केजीएमयू प्रशासन ने इस कृत्य को गुंडागर्दी करार देते हुए अपर्णा यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ चौक थाने में तहरीर दी है. इसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.





​वीसी चैंबर में धक्का-मुक्की और तोड़फोड़: ​जानकारी के अनुसार, अपर्णा यादव पहले महिला आयोग के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थीं, लेकिन अचानक वे समर्थकों के साथ KGMU पहुंच गईं. ​ जब अपर्णा वहां पहुंचीं तो कुलपति का चैंबर बंद था. इससे नाराज समर्थकों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी सिटकनी टूट गई. हंगामे के दौरान चैंबर का कंप्यूटर गिर गया और गमले टूट गए। KGMU प्रशासन ने इसे गुंडागर्दी करार दिया है.



अपर्णा यादव के गंभीर आरोप और सवाल

​KGMU में महिला डॉक्टरों का मानसिक उत्पीड़न क्यों हो रहा है.

​धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन सख्त क्यों नहीं है

​विशाखा कमेटी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रही

​क्या KGMU प्रशासन सरकार को अंधेरे में रख रहा है

​मोदी-योगी के स्वस्थ भारत के सपने को KGMU क्यों ध्वस्त कर रहा है



सीएम योगी को सौंपी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट: ​अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री को केजीएमयू की आंतरिक स्थिति से अवगत कराया. उनकी रिपोर्ट में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया गया है. संस्थान में महिला डॉक्टरों और छात्राओं का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है. धर्मांतरण और उत्पीड़न जैसे मामलों में विशाखा कमेटी की जांच निष्पक्ष नहीं है. लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर केजीएमयू प्रशासन सख्त रुख अपनाने के बजाय लीपापोती कर रहा है.