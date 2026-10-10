लखनऊ में मुलायम सिंह की स्मृति में अपर्णा यादव ने कराया भंडारा, बोलीं- भोजन कराना सबसे बेहतर सेवा
मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अपर्णा यादव ने अपने परिवार और दोनों बेटियों के साथ लोगों को प्रसाद वितरित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 4:11 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनकी बहू अपर्णा यादव ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर भंडारा कराया. अपर्णा यादव ने अपने परिवार और दोनों बेटियों के साथ लोगों को प्रसाद वितरित किया. उन्होंने नेताजी को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कही.
अपर्णा यादव ने कहा कि आज नेताजी की पुण्यतिथि है. उनकी स्मृति में भंडारे का आयोजन किया गया है. नेताजी ने हम सभी को लोगों की सेवा करने की सीख दी थी. मुझे लगता है कि लोगों को भोजन कराने से बेहतर सेवा शायद ही कोई दूसरी हो सकती है. इसी भावना के साथ आज भंडारे का आयोजन किया गया है. नेताजी की याद हमेशा आती है. ऐसा कोई दिन नहीं होता, जब उनकी याद न आती हो.
उन्होंने हम लोगों को अच्छे काम करने और जनता की सेवा करने का जो रास्ता दिखाया था, उसी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं. मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन के साथ-साथ उनके सामाजिक जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है. वह हमेशा मेरे आदर्श रहे हैं और उनकी दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करती हूं.
सैफई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि आज सैफई में बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन वह वहां नहीं जा सकीं. उन्होंने बताया कि उनकी माताजी और पति प्रतीक यादव का श्राद्ध करना था. इसी वजह से वह सैफई नहीं पहुंच पाईं. अपर्णा यादव ने कहा कि नेताजी ने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए और लोगों की सेवा का जो संदेश दिया, वह उनके लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा. मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक और सामाजिक जीवन से मिली सीख को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है.
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