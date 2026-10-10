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लखनऊ में मुलायम सिंह की स्मृति में अपर्णा यादव ने कराया भंडारा, बोलीं- भोजन कराना सबसे बेहतर सेवा

अपर्णा यादव ने कराया भंडारा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उनकी बहू अपर्णा यादव ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर भंडारा कराया. अपर्णा यादव ने अपने परिवार और दोनों बेटियों के साथ लोगों को प्रसाद वितरित किया. उन्होंने नेताजी को याद करते हुए उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कही.

अपर्णा यादव ने कहा कि आज नेताजी की पुण्यतिथि है. उनकी स्मृति में भंडारे का आयोजन किया गया है. नेताजी ने हम सभी को लोगों की सेवा करने की सीख दी थी. मुझे लगता है कि लोगों को भोजन कराने से बेहतर सेवा शायद ही कोई दूसरी हो सकती है. इसी भावना के साथ आज भंडारे का आयोजन किया गया है. नेताजी की याद हमेशा आती है. ऐसा कोई दिन नहीं होता, जब उनकी याद न आती हो.