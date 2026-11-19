अपर्णा यादव: राम-कृष्ण को नहीं बनाएं चुनावी मुद्दा,'हम ही करेंगे राधे-राधे, कमल खिला देंगे' नारे से आती है ऊर्जा
कानपुर पहुंचीं अपर्णा यादव का अखिलेश यादव पर वार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:24 PM IST
कानपुर: 'हमने किया श्रीराम, हम ही करेंगे राधे-राधे, कमल खिला देंगे'- ये एक नारा नहीं है बल्कि इससे आम जन मानस में ऊर्जा आती है. ये कहना है कानपुर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का. अपर्णा यादव ने कहा कि चुनाव के समय में ऐसे नारे चलते हैं और इस तरह के नारों से आम लोगों में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश भर जाता है.
राम और कृष्ण पूजनीय
मथुरा और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी अपर्णा यादव ने अपनी राय रखी. हालांकि भगवान राम और कृष्ण को पूजनीय बताते हुए इन्हें चुनावी मुद्दा बनाने से बचने की सलाह दी.उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म के लिए मथुरा मंदिर को और बेहतर बनाने का फैसला सरकार बहुत पहले ही ले चुकी है.
'अखिलेश स्वीकार करें केशव का न्योता'
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मथुरा में कारसेवा के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिए गए न्योते पर भी अपर्णा यादव ने अपनी बात रखी. उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह बहुत अच्छी शुरुआत की है. अपर्णा ने कहा कि इस तरह के धार्मिक न्योते दिए जाते हैं और जिन्हें भी यह न्योता मिला है उन्हें इसे खुशी-खुशी स्वीकार करना चाहिए
बर्दाश्त नहीं लापरवाही
गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की पीडीए रैली के दौरान एक नाबालिग छात्र की मौत हो गई थी. इस घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की रैली या कार्यक्रम में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला आयोग की तरफ से भी यह पक्का किया जाएगा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त सजा मिले.
अनाथों को मिल रहा सहारा
अपर्णा यादव ने स्वरूप नगर स्थित बालिका गृह की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और एक अच्छी खबर दी. उन्होंने बताया कि केंद्र में रह रहीं दो छोटी बच्चियां जिनमें से एक डेढ़ साल की और दूसरी 11 महीने की है गोद ली जा रही हैं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिन बेटियों को कभी उनके माता-पिता ने छोड़ दिया था आज वे अच्छे घरों और सुरक्षित हाथों में जा रही हैं.
कानूनी मजबूरियों की वजह से अपर्णा यादव ने महिला आश्रय गृहों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की.उन्होंने जानकारी दी कि सितंबर 2024 में शपथ लेने के महज 20 दिनों के अंदर महिला आयोग की 28 सदस्यों की टीम ने रुके पड़े 20 हजार मामलों को तेजी से निपटाया गया.
व्यवस्था का लिया जायजा
अपने एक दिन के दौरे के तहत अपर्णा यादव, गोविंद नगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में शकुन्तला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान पहुंची थीं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जन्मोत्सव एवं वीरांगना सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया.
इसके बाद उन्होंने स्वरूप नगर स्थित बालिका गृह का निरीक्षण कर वहां पढ़ने वाली बच्चियों को आयरन की गोली, फल और पढ़ाई का सामान बांटा और वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया
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