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अपर्णा यादव: राम-कृष्ण को नहीं बनाएं चुनावी मुद्दा,'हम ही करेंगे राधे-राधे, कमल खिला देंगे' नारे से आती है ऊर्जा

भाजपा के चुनावी नारे से आती है ऊर्जा ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: 'हमने किया श्रीराम, हम ही करेंगे राधे-राधे, कमल खिला देंगे'- ये एक नारा नहीं है बल्कि इससे आम जन मानस में ऊर्जा आती है. ये कहना है कानपुर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का. अपर्णा यादव ने कहा कि चुनाव के समय में ऐसे नारे चलते हैं और इस तरह के नारों से आम लोगों में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश भर जाता है.

राम और कृष्ण पूजनीय

मथुरा और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रही राजनीतिक बहस पर भी अपर्णा यादव ने अपनी राय रखी. हालांकि भगवान राम और कृष्ण को पूजनीय बताते हुए इन्हें चुनावी मुद्दा बनाने से बचने की सलाह दी.उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म के लिए मथुरा मंदिर को और बेहतर बनाने का फैसला सरकार बहुत पहले ही ले चुकी है. कानपुर में मीडिया से बात करती अपर्णा (Video Credit; ETV Bharat) 'अखिलेश स्वीकार करें केशव का न्योता' समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मथुरा में कारसेवा के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिए गए न्योते पर भी अपर्णा यादव ने अपनी बात रखी. उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह बहुत अच्छी शुरुआत की है. अपर्णा ने कहा कि इस तरह के धार्मिक न्योते दिए जाते हैं और जिन्हें भी यह न्योता मिला है उन्हें इसे खुशी-खुशी स्वीकार करना चाहिए बर्दाश्त नहीं लापरवाही गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की पीडीए रैली के दौरान एक नाबालिग छात्र की मौत हो गई थी. इस घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की रैली या कार्यक्रम में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिला आयोग की तरफ से भी यह पक्का किया जाएगा कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त सजा मिले.