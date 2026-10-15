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कानपुर में अपर्णा यादव ने कहा- "बच्चों का सड़कों पर उतरना दुर्भाग्यपूर्ण"

मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोलीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और उनके बढ़ते आक्रोश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कानपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अलग-अलग जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

उन्होंने कहा कि युवाओं का इस तरह आक्रोशित होना किसी भी समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव, महिला सुरक्षा और राजनीतिक समीकरणों से जुड़े सवालों पर भी अपनी बात रखी.

कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव. (Video Credit: ETV Bharat) युवाओं के साथ संवाद स्थापित करे सरकार: युवाओं के आंदोलनों पर बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को युवा पीढ़ी के साथ सकारात्मक संवाद करना चाहिए. उन्होंने खास तौर पर जेन जी यानी नई पीढ़ी के युवाओं से बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया. उनके मुताबिक, युवाओं की नाराजगी को समझना और उनकी बात सुनना जरूरी है. इससे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है. 2027 के चुनाव में पार्टी का फैसला होगा सर्वोपरि: आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि वह पार्टी के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह किसी खास सीट को लेकर चिंता या असमंजस में नहीं हैं. उनके लिए पार्टी का निर्णय ही सबसे अहम है. ऐसे में चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के निर्देशों के आधार पर ही होगा.