कानपुर में अपर्णा यादव ने कहा- "बच्चों का सड़कों पर उतरना दुर्भाग्यपूर्ण"
कानपुर में अपर्णा यादव ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन, जेन जी से संवाद, महिला सुरक्षा और 2027 विधानसभा चुनाव पर अपनी राय रखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:29 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने युवाओं के विरोध प्रदर्शनों और उनके बढ़ते आक्रोश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कानपुर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अलग-अलग जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
उन्होंने कहा कि युवाओं का इस तरह आक्रोशित होना किसी भी समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव, महिला सुरक्षा और राजनीतिक समीकरणों से जुड़े सवालों पर भी अपनी बात रखी.
युवाओं के साथ संवाद स्थापित करे सरकार: युवाओं के आंदोलनों पर बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि मौजूदा समस्याओं से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को युवा पीढ़ी के साथ सकारात्मक संवाद करना चाहिए. उन्होंने खास तौर पर जेन जी यानी नई पीढ़ी के युवाओं से बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया. उनके मुताबिक, युवाओं की नाराजगी को समझना और उनकी बात सुनना जरूरी है. इससे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है.
2027 के चुनाव में पार्टी का फैसला होगा सर्वोपरि: आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर अपर्णा यादव ने कहा कि वह पार्टी के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल वह किसी खास सीट को लेकर चिंता या असमंजस में नहीं हैं. उनके लिए पार्टी का निर्णय ही सबसे अहम है. ऐसे में चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर अंतिम फैसला पार्टी के निर्देशों के आधार पर ही होगा.
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भी रखी बात: महिला सुरक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि राज्य महिला आयोग लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनसे जुड़े संवेदनशील मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहा है. उन्होंने महिला सुरक्षा को महत्वपूर्ण विषय बताते हुए आयोग की भूमिका पर भी बात की. उनके अनुसार, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार ध्यान देना जरूरी है. चुनाव के दौरान भी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे विषय अहम रहेंगे.
मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने पर जोर: निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं. उन्होंने महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्रों और तलाशी के लिए महिला कर्मचारियों की तैनाती का जिक्र किया. उन्होंने यह भी कहा कि पहचान संबंधी जांच के दौरान महिलाओं की मौजूदगी सुनिश्चित करने जैसी व्यवस्थाएं मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं. इस तरह उन्होंने युवाओं के विरोध प्रदर्शन से लेकर महिला सुरक्षा और आगामी चुनावों तक कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.
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