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पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए है अपरा एकादशी का महत्व, करें ये उपाय, मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद

बीकानेर: हिंदू धर्म में अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी व्रत माना गया है. ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है. इस बार यह एकादशी 13 मई को पड़ेगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से व्रत करने पर व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. धर्म ग्रंथों में अपरा एकादशी के महत्व का विशेष उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि इस व्रत का फल बड़े-बड़े यज्ञों के समान प्राप्त होता है.

बीकानेर के पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि इस अपरा एकादशी को यज्ञों के समान माना जाता है. धार्मिक विद्वानों के अनुसार यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश देता है. अपरा एकादशी के दिन श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का संकल्प लेते हैं. घरों और मंदिरों में विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ, भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन किया जाता है. कई श्रद्धालु दिनभर फलाहार या निर्जल व्रत रखकर प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं. इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व है. जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करना पुण्यदायी माना गया है.

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