प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर AAP का प्रदर्शन, भारद्वाज, जरनैल सिंह हिरासत में लिए गए
तिलक नगर थप्पड़ कांड की गूंज थमने के नहीं दिख रहे आसार, प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग लेकर पहुंचे पुलिस मुख्यालय.
Published : September 29, 2026 at 5:48 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हुए विवाद में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा व आम आदमी पार्टी से जुड़े साहिब सिंह के बीच हुए थप्पड़ कांड को लेकर मंगलवार को सियासी घमासान और तेज हो गया. मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर पहुंचे.
पुलिस ने उन्हें पुलिस मुख्यालय पहुंचने से पहले पटेल चौक के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया. इसके बाद सौरभ भारद्वाज व उनके साथ मौजूद आप कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सौरभ भारद्वाज समेत प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बसों में बैठाकर मौके से दूसरी जगह ले गई. मंगलवार के इस घटनाक्रम ने पहले से चल रहे प्रवेश वर्मा और आप विवाद को और तूल दे दिया है.
मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग
आप का आरोप है कि तिलक नगर में सड़क की गुणवत्ता को लेकर निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक साहिब सिंह को थप्पड़ मारा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है. हालांकि पुलिस ने साहिब सिंह की शिकायत पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की है.
वहीं पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी की शिकायत पर आप विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में कथित बाधा डालने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, मामले में साहिब सिंह व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता की शिकायत पर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने यह भी कहा है कि घटना से संबंधित अन्य शिकायतों की जांच की जा रही है.
आज हम अपने साथियों के साथ 'थप्पड़बाज़' मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने पुलिस मुख्यालय गए थे। लेकिन आज लगातार तीसरे दिन दिल्ली पुलिस ने हमारे सभी साथियों को हिरासत में ले लिया। pic.twitter.com/h3RaWuL9PF— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 29, 2026
सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर गंभीर आरोप
दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचने से पहले सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वह पुलिस आयुक्त के कार्यालय की ओर जा रहे हैं. उन्होंने लिखा कि मामला सिर्फ प्रवेश वर्मा युवक को थप्पड़ मारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति की बदलती संस्कृति का सवाल है. उन्होंने लोगों से अपने आसपास के उन लोगों की पहचान करने की बात कही, जो स्थानीय लोगों को डराने-धमकाने का काम करते हैं और पूछा कि वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं.
सौरभ भारद्वाज ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि पुलिस और सरकार को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए. यदि सरकार जानबूझकर नागरिकों के साथ गलत करती है तो लोग शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने सरकार और पुलिस से लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर नहीं करने की अपील की.
पुलिस मुख्यालय के बाहर मीडिया से बातचीत में भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जिस मोबाइल फोन से थप्पड़ मारने की घटना रिकॉर्ड की जा रही थी, पुलिस ने वह मोबाइल फोन छीन लिया और उसमें मौजूद वीडियो डिलीट कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और मंत्री का बचाव कर रही है.
न्याय नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे
प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि जब जनता को न्याय नहीं मिलता है तो वह सड़क पर उतरती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगती है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए.
कहां से शुरू हुआ पूरा मामला
बता दें कि यह विवाद रविवार को तिलक नगर क्षेत्र में सड़क की मरम्मत और उसकी गुणवत्ता के निरीक्षण के दौरान शुरू हुआ था. मौके पर आप विधायक जरनैल सिंह ने सड़क की ऊपरी परत की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे. इसी दौरान साहिब सिंह द्वारा पूरी घटना रिकॉर्ड किए जाने और प्रवेश वर्मा द्वारा उसे थप्पड़ मारे जाने का वीडियो सामने आया. प्रवेश वर्मा ने अपने पक्ष में आरोप लगाया है कि मौके पर मौजूद आप कार्यकर्ताओं में से एक ने उनके परिवार को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसी पर प्रतिक्रिया को रूप में थप्पड़ मारा गया.
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