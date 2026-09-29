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प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर AAP का प्रदर्शन, भारद्वाज, जरनैल सिंह हिरासत में लिए गए

प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग, सौरभ भारद्वाज लिए गए हिरासत में ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हुए विवाद में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा व आम आदमी पार्टी से जुड़े साहिब सिंह के बीच हुए थप्पड़ कांड को लेकर मंगलवार को सियासी घमासान और तेज हो गया. मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मंगलवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर पहुंचे.