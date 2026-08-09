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दिल्ली में 'आप' ने सरकार पर लगाया 22 हजार करोड़ के चावल घोटाले का आरोप, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग

'आप' दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार पर रविवार को राशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की साजिश रचने का आरोप लगाया गया. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के गरीबों, प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले चावल को निजी कंपनी को ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बनाई गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत हर सप्ताह करीब 31 हजार मीट्रिक टन चावल उठाया जाना था और तीन साल में करीब 22 हजार करोड़ रुपये के चावल की बिक्री और लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के कथित कमीशन का खेल होना था. यह मामला केवल किसी एक अधिकारी की गलती का नहीं है, बल्कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि योजना के तहत करीब 31 हजार मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से लिया जाना था. यह चावल गरीबों में बांटने के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी वाली व्यवस्था के तहत उपलब्ध होना था. चावल को गरीबों तक पहुंचाने के बजाय हरियाणा की एक निजी कंपनी को खुले बाजार में लगभग दोगुने दाम पर बेचने की योजना थी. चावल करीब 23.20 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध होता, जबकि कथित तौर पर इसे करीब 46 रुपये प्रति किलो की दर से निजी विक्रेता को बेचने की बात सामने आई. इस अंतर के आधार पर हर सप्ताह करीब 71 करोड़ रुपये की कथित दलाली बनती और तीन साल तक यह व्यवस्था चलने पर यह रकम हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती थी. असम की संस्था के पत्र से उठे सवाल: सौरभ भारद्वाज ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2026 को असम की एक संस्था की ओर से दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को पत्र भेजा गया था. पत्र में दिल्ली में गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से बाहर रहने वाले लोगों के लिए चावल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव में हर सप्ताह उठाने की बात कही गई थी. मंत्री ने करीब चार महीने बाद आठ अप्रैल को इस पत्र को अपने विभाग के सचिव या खाद्य आयुक्त के बजाय अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को भेजा.