दिल्ली में 'आप' ने सरकार पर लगाया 22 हजार करोड़ के चावल घोटाले का आरोप, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गरीबों में चावल बांटने की कोई सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की और अभियान क्यों नहीं चलाया गया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : August 9, 2026 at 3:34 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार पर रविवार को राशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की साजिश रचने का आरोप लगाया गया. दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के गरीबों, प्रवासी मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सस्ती दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले चावल को निजी कंपनी को ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बनाई गई थी.
उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत हर सप्ताह करीब 31 हजार मीट्रिक टन चावल उठाया जाना था और तीन साल में करीब 22 हजार करोड़ रुपये के चावल की बिक्री और लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के कथित कमीशन का खेल होना था. यह मामला केवल किसी एक अधिकारी की गलती का नहीं है, बल्कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका पर भी सवाल उठाए.
रेखा गुप्ता सरकार का एक ऐसा भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे!— AAP (@AamAadmiParty) August 9, 2026
सिर्फ 3 साल में ₹22,000 करोड़ लूटने का था प्लान?
AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष @Saurabh_MLAgk ने किया Expose, देखिए। pic.twitter.com/1oaEOsEMjb
उन्होंने कहा कि योजना के तहत करीब 31 हजार मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से लिया जाना था. यह चावल गरीबों में बांटने के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी वाली व्यवस्था के तहत उपलब्ध होना था. चावल को गरीबों तक पहुंचाने के बजाय हरियाणा की एक निजी कंपनी को खुले बाजार में लगभग दोगुने दाम पर बेचने की योजना थी. चावल करीब 23.20 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध होता, जबकि कथित तौर पर इसे करीब 46 रुपये प्रति किलो की दर से निजी विक्रेता को बेचने की बात सामने आई. इस अंतर के आधार पर हर सप्ताह करीब 71 करोड़ रुपये की कथित दलाली बनती और तीन साल तक यह व्यवस्था चलने पर यह रकम हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती थी.
असम की संस्था के पत्र से उठे सवाल: सौरभ भारद्वाज ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2026 को असम की एक संस्था की ओर से दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को पत्र भेजा गया था. पत्र में दिल्ली में गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से बाहर रहने वाले लोगों के लिए चावल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव में हर सप्ताह उठाने की बात कही गई थी. मंत्री ने करीब चार महीने बाद आठ अप्रैल को इस पत्र को अपने विभाग के सचिव या खाद्य आयुक्त के बजाय अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को भेजा.
FCI को लगातार ई-मेल भेजने का दावा: AAP नेता ने कहा कि आठ अप्रैल को पत्र आगे भेजे जाने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा की ओर से FCI को ई-मेल भेजा गया. इसके बाद 13 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को भी चावल उपलब्ध कराने को लेकर ई-मेल किए गए. एक अधिकारी द्वारा लगातार FCI से 31 हजार मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराने की मांग किए जाने से पूरे मामले पर सवाल खड़े होते हैं. यदि चावल वास्तव में दिल्ली के गरीबों के बीच बांटा जाना था तो सरकार की ओर से इसकी सार्वजनिक जानकारी दी जानी चाहिए थी.
चावल गरीबों के लिए था तो प्रचार क्यों नहीं: सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि दिल्ली सरकार ने गरीबों में चावल बांटने की कोई सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं की. सरकार अपने कई कार्यक्रमों की जानकारी प्रेस और मीडिया के माध्यम से देती है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गरीबों को चावल देने की योजना को लेकर कोई प्रेस वार्ता या सार्वजनिक अभियान सामने नहीं आया.
अधिकारी के निलंबन पर भी उठाए सवाल: उन्होंने आगे कहा कि मामले में केंद्र सरकार के सतर्कता विभाग की ओर से शिकायत सामने आने के बाद कार्रवाई हुई और अरुण कुमार झा को निलंबित किया गया. केवल एक अधिकारी को निलंबित कर देने से पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती. यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया को किस स्तर पर मंजूरी दी गई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम जैसे विभागीय संस्थान के रहते असम की किसी संस्था के माध्यम से दिल्ली में चावल बांटने की व्यवस्था क्यों की जा रही थी. केंद्र और दिल्ली सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चावल वितरण के लिए असम की संस्था को किस आधार पर चुना गया.
जवाबदेही तय करने की मांग: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि विभाग में हजारों करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार की योजना बनी थी तो इसकी जानकारी और जिम्मेदारी सरकार के शीर्ष स्तर तक तय होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से मामले की स्वतंत्र और विस्तृत जांच कराने की मांग की. उधर विधायक संजीव झा ने कहा कि यदि मामला इतना गंभीर है तो अभी तक CBI या ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांच क्यों शुरू नहीं हुई. पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करानी चाहिए.
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