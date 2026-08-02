ETV Bharat / state

हड्डियों, जोड़ों और रीढ़ की बीमारियों से बचाएगा AOS का नया अभियान 'आगरा मूव्स बेटर-2026'

आगरा मूव्स बेटर-2026' के साथ अपनाएं सुरक्षित और स्वस्थ जीवनशैली

AOS की नई पहल: 'आगरा मूव्स बेटर' से जागेगा शहर
AOS की नई पहल: 'आगरा मूव्स बेटर' से जागेगा शहर (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी (एओएस) की ओर से शहर में ‘आगरा मूव्स बेटर–2026’ कैंपन चलाया जाएगा. जिससे हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और रीढ़ से संबंधित समस्याओं की रोकथाम, समय पर पहचान के साथ ही वैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से आगरा के नागरिकों को जागरुक किया जाएगा.

अभियान की जानकारी: एओएस के अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि ‘आगरा मूव्स बेटर–2026’ एक शहरव्यापी जन-स्वास्थ्य अभियान है. जिसमें शहर की जनता को सेहत को लेकर जागरुक किया जाएगा. अभियान का उद्देश्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों और रीढ़ से संबंधित समस्याओं की रोकथाम, समय पर पहचान के साथ ही वैज्ञानिक परामर्श देना है. जनता को यह भी बताना है कि कैसे आमजन खुद को अधिक सक्रिय रखकर सुरक्षित और स्वस्थ जीवनशैली अपना सकते हैं.

एक शहरव्यापी जन-स्वास्थ्य अभियान की पहल
एक शहरव्यापी जन-स्वास्थ्य अभियान की पहल (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वस्थ शहर की सोच: एओएस के सचिव डॉ. संजय चतुर्वेदी ने बताया कि ‘आगरा मूव्स बेटर–2026’ अभियान की थीम “Better Bones. Better Life, और Better Agra है. इसके साथ ही One City, One Movement और One Community भी है. क्योंकि, स्वस्थ्य और सक्रिय नागरिक ही एक स्वस्थ और प्रगतिशील शहर की नींव होते हैं.

‘आगरा मूव्स बेटर–2026’ केवल स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों, प्रशासन, पुलिस, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत, मीडिया और नागरिकों की संयुक्त भागीदारी से चलाया जाने वाला जन आंदोलन है.- डॉ. संजय चतुर्वेदी, एओएस के सचिव

जागरूकता अभियान पर जोर: ऑर्थोपेडिक सर्जन अगस्त महीने में पुलिसकर्मियों, उनके परिवारों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों, कार्यालय एवं औद्योगिक कर्मचारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आवासीय समुदायों के लिए जागरूकता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे. इसमें एओएस का साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), आगरा पुलिस, लायंस क्लब्स इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (UPOA) और इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन (IOA) हैं.

स्कूलों में चलेगा अभियान: एओएस के कोषाध्यक्ष डॉ. संजीव वोहरा ने बताया कि इसमें रविवार को पुलिस लाइन आगरा में पुलिस परिवारों एवं महिला पुलिसकर्मियों के लिए ‘अस्थि एवं तंत्रिका स्वास्थ्य जांच शिविर’ आयोजित किया जाएगा. जिसमें BMD जांच, पैरों की स्पर्श-संवेदना जांच, चयनित लाभार्थियों की विटामिन-D जांच, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया एवं तंत्रिका संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श निःशुल्क दिया जाएगा. अगस्त माह में विद्यालयों में ‘Grow Straight India’, कार्यालयों में ‘Posture India’, वरिष्ठ नागरिकों के लिए गिरने से बचाव, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कार्यस्थल एर्गोनॉमिक्स और विभिन्न समुदायों में हड्डी स्वास्थ्य, व्यायाम, पोषण और चोट से बचाव संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: सावधान! कानपुर में भिखारियों का बड़ा नेटवर्क, समाज कल्याण विभाग के सर्वे में खुलासा

TAGGED:

AGRA NEWS
BONE JOINT AND SPINAL DISORDERS
AOS NEW CAMPAIGN
आगरा ऑर्थोपेडिक सोसायटी
AGRA MOVES BETTER 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.