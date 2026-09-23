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ट्रेन में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा: मदद करने के बहाने उड़ाए थे जेवर, हरियाणा से 4 शातिर चोर गिरफ्तार

चोरी के मामले में आरपीएफ-जीआरपी ने सीसीटीवी और फास्टैग इनपुट की मदद से हरियाणा से चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्त में चोरी के आरोपी
गिरफ्त में चोरी के आरोपी (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 8:17 PM IST

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जैसलमेर. दक्षिण भारत के मदुरै से बीकानेर आने वाली 'अणुव्रत एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस' ट्रेन में एक करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी चोरी का मामला सामने आया है. RPF और GRP ने मिलकर एक बहुत बड़ी चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईटेक तरीके से जांच करते हुए हरियाणा से इस गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. इन चोरों के पास से करीब 700 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी, 5 लाख रुपए नकद और चोरी में इस्तेमाल की गई एक काले रंग की महिंद्रा बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है.

सीसीटीवी और फास्टैग डेटा से पुलिस ने पकड़ा: जोधपुर रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी नीतीश शर्मा ने बताया कि इस बड़ी वारदात को सुलझाने के लिए 'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' के तहत एक विशेष टीम बनाई गई थी. टीम ने सबसे पहले ट्रेन के टिकट चार्ट, TTE और ट्रेन में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों से पूछताछ की. इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के CCTV फुटेज, हाईवे के टोल टैक्स रिकॉर्ड और गाड़ियों के फास्टैग डेटा को आपस में मिलाया.

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मकराना स्टेशन से मिला चोरों का सुराग: नीतीश शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को मकराना रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में चार संदिग्ध लोग ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिए. ठीक उसी समय स्टेशन के बाहर एक संदिग्ध काले रंग की बोलेरो गाड़ी भी खड़ी दिखी. पुलिस ने जब उस गाड़ी के नंबर और मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया, तो चोरों का सुराग सीधे हरियाणा जाकर मिला. पुलिस टीम ने तुरंत हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की और चारों आरोपियों को धर दबोचा.

अणुव्रत एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई थी चोरी
अणुव्रत एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई थी चोरी (ETV Bharat Jaisalmer)

हरियाणा के रहने वाले हैं चारों शातिर चोर: पकड़े गए चोरों की पहचान वीरेंद्र कुमार उर्फ पिल्ला और सुरेंद्र कुमार (हांसी निवासी), सुनील कुमार (जींद निवासी) और रणवीर (कैथल निवासी) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि इन सभी आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं. इस शानदार कामयाबी के लिए रेलवे के बड़े अधिकारियों ने पुलिस टीम की जमकर तारीफ की है.

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मदद के बहाने ऐसे दी वारदात को अंजाम: पूछताछ में चोरों की शातिर कार्यप्रणाली का पता चला है. ये लोग 'श्री बालाजी स्टेशन' के पास यात्रियों से मिले और भारी सामान को ट्रेन में रखवाने में मदद करने का नाटक किया. इसी बहाने इन्होंने देख लिया कि किस सूटकेस में कीमती सामान है. इसके बाद जैसे ही ट्रेन 'चिलो स्टेशन' के पास पहुंची, चोरों ने मौका पाकर सूटकेस का लॉक खोल दिया और करोड़ों के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए.

नागपुर की मां-बेटी बनी थीं शिकार: यह पूरी घटना 11 सितंबर की है. मंगी देवी (55 वर्ष) और उनकी बेटी डिंपल राजपुरोहित नागपुर से नोखा जाने के लिए इस ट्रेन के एसी कोच (B-1) में सफर कर रही थीं. सफर के दौरान उनके सूटकेस से सारा कीमती सामान चोरी हो गया था. इसके बाद परिवार के सदस्य विक्रम रमेश राजपुरोहित ने 14 सितंबर को बीकानेर रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

लंबी दूरी की ट्रेनों के एसी कोच होते थे निशाना: पुलिस की कड़ी पूछताछ में चोरों ने कुबूल किया है कि उनकी गैंग में 6 से 7 लोग शामिल हैं. यह गैंग जानबूझकर लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों के एसी डिब्बों को अपना निशाना बनाती थी, क्योंकि वहां अमीर यात्री सफर करते हैं. फिलहाल पुलिस ने इन चारों को रिमांड पर लिया है ताकि गैंग के बाकी सदस्यों को पकड़ा जा सके और चोरी का बाकी सामान भी बरामद किया जा सके.

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