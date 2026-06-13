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बिहार के अनुश्रव 22 साल की उम्र में बने डेटा साइंटिस्ट, अमेरिका में दिखा रहे 'जलवा', एजेंटिक इंटेलिजेंस को बताया फ्यूचर

पटना के 22 वर्षीय अनुश्रव ने सिंबोसिस से डेटा साइंस डिग्री पूरी कर अमेरिकी कंपनी में उच्च पैकेज पर डेटा साइंटिस्ट की नौकरी हासिल की.

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डेटा साइंटिस्ट अनुश्रव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 7:05 AM IST

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पटना: प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इसका जीवंत उदाहरण हैं बिहार के 22 वर्षीय अनुश्रव. राजधानी पटना के रहने वाले अनुश्रव ने मात्र 22 साल की उम्र में अमेरिकी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के रूप में उच्च पैकेज पर नौकरी हासिल कर कम उम्र में बड़ी मुकाम हासिल की है. उन्होंने दर्जन भर से अधिक देशों का भ्रमण भी किया है.

2019 में इंटर पास, 2022 में पूरी की डिग्री: अनुश्रव ने वर्ष 2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की और 2022 में पुणे के सिंबोसिस संस्थान से बैचलर इन डेटा साइंस की डिग्री प्राप्त की. उसी वर्ष उन्होंने अमेरिकी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट के पद पर उच्च वेतनमान पर नौकरी पा ली. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की.

एजेंटिक इंटेलिजेंस भविष्य का महत्वपूर्ण टूल (ETV Bharat)

दर्जन भर देशों का किया भ्रमण: 23 वर्ष की आयु तक अनुश्रव एशिया के ज्यादातर देशों सहित दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर की यात्रा कर चुके हैं. वे बड़ी कंपनियों के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी तैयार करने का काम भी संभाल रहे हैं. उनके काम का मुख्य फोकस एशियाई बाजार पर है.

क्या है एजेंटिक इंटेलिजेंस: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अनुश्रव ने कहा कि एजेंटिक इंटेलिजेंस भविष्य का महत्वपूर्ण टूल साबित होगा. कंपनियों में बार-बार दोहराए जाने वाले काम अब सिंगल क्लिक से किए जा सकेंगे. एक व्यक्ति कई लोगों का काम कर सकेगा, हालांकि इससे नौकरियों पर असर पड़ेगा लेकिन नए अवसर भी उत्पन्न होंगे.

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“एजेंटिक इंटेलिजेंस से अब एक व्यक्ति कई लोगों का काम सिंगल क्लिक में कर सकेगा. नौकरियां कम हो सकती हैं, लेकिन नए अवसर भी खुलेंगे.”-अनुश्रव, डेटा साइंटिस्ट

डेटा ब्रीच पर जताई चिंता: अनुश्रव ने कहा कि डेटा ब्रीच को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन कंपनियां डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड को बनाए रख सकती हैं. प्रिवेंटिव एक्शन और सतर्कता से डेटा लीक को कम किया जा सकता है. विदेशों में इसके लिए कड़े कानून भी लागू हैं.

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माइक्रोफोन और परमिशन के जरिए ट्रैकिंग: अनुश्रव ने बताया कि गूगल पर सर्च करने के बाद उसी तरह के विज्ञापन सोशल मीडिया पर आने लगते हैं. वॉइस टू स्पीच रिकग्निशन और सर्च रिकमेंडेशन तकनीक से कंपनियां यूजर्स को ट्रैक करती हैं. प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते समय दी गई परमिशन का कंपनियां फायदा उठाती हैं.

साइबर फ्रॉड और डेटा लीक पर सावधानी की जरूरत: उन्होंने कहा कि इंजीनियर साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं. कई बार वेंडर्स द्वारा डेटा लीक हो जाता है. कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन रणनीति पर गंभीर होना चाहिए. आम लोगों को भी सूचना साझा करते समय सतर्क रहना चाहिए.

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बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा: अनुश्रव की सफलता बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है. कम उम्र में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले इस युवा डेटा साइंटिस्ट ने दिखाया कि मेहनत और सही दिशा के साथ कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है.

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