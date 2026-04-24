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गुवाहाटी में गूंजी अनुष्का दुहन की मुक्के की धमक, 8वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

भिवानी बॉक्सिंग क्लब की खिलाड़ी है अनुष्का: बता दें कि अनुष्का दुहन ने मुक्केबाजी की शुरूआत भिवानी के भिवानी बॉक्सिंग क्लब से द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच जगदीश सिंह की देखरेख में की थी. आमतौर पर खिलाड़ी अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अनुष्का ने अपनी प्रतिभा के दम पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम में जगह बनाई और वहीं से रिंग में उतरकर प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी चुनौती देते हुए पदक हासिल किया.

भिवानी: मिनी क्यूबा और खेल नगरी के नाम से मशहूर भिवानी जिले के गांव बामला की बेटी अनुष्का दुहन ने अपनी मुक्कों की धमक से एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों, तो आसमान भी छोटा पड़ता है. असम के गुवाहाटी स्थित डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी में 13 से 19 अप्रैल तक आयोजित 8वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अनुष्का ने 80 किलोग्राम से अधिक भारवर्ग में खेलते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया.

अनुष्का दुहन ने जीता स्वर्ण पदक (Etv Bharat)

गांव बामला में खुशी का माहौल: सेना के अनुशासन और कड़े प्रशिक्षण का असर उनकी तकनीक में साफ नजर आया. अनुष्का की इस सफलता के पीछे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे की कड़ी मेहनत है. पुणे के इसी संस्थान में अनुष्का ने दिन-रात पसीना बहाया है. उनके पिता मनीष कुमार अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं. गांव बामला में भी खुशी का माहौल है और ग्रामीण इसे पूरे क्षेत्र का गौरव मान रहे हैं.

ओलंपिक में संभावना के रूप में देख रहे हैं कोच: टीम के साथ जुड़े कोच सूबेदार अजय साई और सूबेदार धीरज रांगी ने अनुष्का की तकनीक और मानसिक मजबूती की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि "अनुष्का एक ऐसी मुक्केबाज है, जो विपक्षी की रणनीति को भांपने में बहुत तेज है. पुणे में अभ्यास के दौरान उसने जिस तरह की एकाग्रता दिखाई, उसका परिणाम आज सबके सामने है. हमारा लक्ष्य केवल नेशनल मैडल तक सीमित नहीं है, हम उसे भविष्य की ओलंपिक में संभावना के रूप में देख रहे हैं.

'सपना देश के लिए अंतरराष्ट्रीय गोल्ड जीतना है': अपनी इस उपलब्धि पर उत्साहित अनुष्का दुहन ने श्रेय अपने कोचों और पिता के मार्गदर्शन को दिया. उन्होंने कहा कि "असम में नेशनल चैंपियनशिप का अनुभव कमाल का रहा. सर्विसेज की टीम से खेलना मेरे लिए गर्व की बात है. पुणे के कैंप में जो ट्रेनिंग मुझे मिली, उसने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है. मेरा सपना देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतना है और मैं इसके लिए जी-तोड़ मेहनत जारी रखूंगी."

हरियाणा की बेटियों के लिए प्रेरणा है अनुष्का: गौरतलब होगा कि अनुष्का की यह जीत न केवल हरियाणा की बेटियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण अंचलों से निकली प्रतिभाएं जब सही कोचिंग और सही मंच (सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड) पाती हैं, तो वे देश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं.