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'चुनाव आयोग के नाम पर हुई आंदोलन की शुरुआत, अब तख्तापलट के सपने देख रहा विपक्ष'

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV Bharat )

ऊना: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का एजेंडा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्ता परिवर्तन के लिए अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है.

अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर प्रहार (ETV Bharat) बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "विपक्ष बार-बार चुनावों में हार के बाद अपनी विफलता का ठीकरा ईवीएम, चुनाव आयोग और जनता पर फोड़ता है. अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आंदोलन को नए रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. विपक्ष के नेता अब तख्तापलट की बातें कर रहे हैं और आगजनी व हिंसा की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. विपक्ष का उद्देश्य केवल चुनाव आयोग पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है. विपक्ष की राजनीति का असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है".