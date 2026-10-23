'चुनाव आयोग के नाम पर हुई आंदोलन की शुरुआत, अब तख्तापलट के सपने देख रहा विपक्ष'
अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर प्रहार. बोले- विपक्षी दल चुनाव में बार-बार हार का ठिकरा कभी ईवीएम और कभी चुनाव आयोग पर फोड़ता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 5:38 PM IST
ऊना: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का एजेंडा चुनाव आयोग पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्ता परिवर्तन के लिए अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है.
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "विपक्ष बार-बार चुनावों में हार के बाद अपनी विफलता का ठीकरा ईवीएम, चुनाव आयोग और जनता पर फोड़ता है. अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आंदोलन को नए रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. विपक्ष के नेता अब तख्तापलट की बातें कर रहे हैं और आगजनी व हिंसा की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. विपक्ष का उद्देश्य केवल चुनाव आयोग पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना है. विपक्ष की राजनीति का असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है".
कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर साधा निशाना
सांसद अनुराग ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व मंत्री शामिल नहीं हुए. यह कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी और नेताओं के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाता है. चुनावों से पहले कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीरों को प्रमुखता से इस्तेमाल करते थे और उनके नाम पर जनता से वोट मांगते थे, लेकिन अब उन्हीं नेताओं और उनके परिवार से दूरी बनाई जा रही है. पहले परिवार से राजनीतिक दूरियां बढ़ीं और अब पार्टी के भीतर भी यह दूरी स्पष्ट दिखाई देने लगी है. भाजपा के वोटो पर ध्यान देने की बजाय कांग्रेस को अपनी पार्टी के भीतर झांक कर देखना चाहिए.
जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह
दरअसल, शुक्रवार को ऊना जिला के तहत हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में चुने गए भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंचों को सम्मानित किया गया.
इसके अलावा अनुराग ने हिमाचल प्रदेश के हरोली में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क को प्रदेश के युवाओं, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से परियोजना का काम तेज करने की अपील की.
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