'जिनकी बहनें घर छोड़कर चली गई हों...', महिला आरक्षण पर अनुराग ठाकुर का तेजस्वी पर तंज
Anurag Thakur On Women Reservation पटना में अनुराग ठाकुर ने महिला आरक्षण पर तेजस्वी यादव को बहन के हक को लेकर घेरा. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : November 28, 2026 at 1:39 PM IST
पटना: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जिनके घर में बहनें छोड़कर चली गई हों, जिस परिवार में बेटी को हक न मिला हो और जो भाई अपनी बहन को हक न दे पाया हो, वह देश की बहनों को क्या हक देगा."
परिवारवादी पार्टियों पर साधा निशाना
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने देते और यही हाल सभी परिवारवादी पार्टियों में महिलाओं का है. उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत की आबादी 1947 से चार गुना हो गई है, तो क्या संसद की सीटें 50 फीसदी नहीं बढ़नी चाहिए और क्या महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलना चाहिए.
"नेहरू-गांधी परिवार की इंदिरा जी, सोनिया जी और प्रियंका जी की टिकट पक्की है, लेकिन आम महिलाओं को कांग्रेस रोकती है. INDI गठबंधन न किसी नीति पर था और न नेताओं की नीयत ठीक थी. इन्होंने UPA के भ्रष्टाचार का चोला उतारकर INDI नाम अपनाया, लेकिन नाम बदलने के बाद भी ये महिला विरोधी और भारत विरोधी रहे." अनुराग ठाकुर, बीजेपी सांसद
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, भाजपा ने धारा 370, ट्रिपल तलाक और महिला आरक्षण का वादा पूरा किया है और अब UCC को हर राज्य में लागू करेगी. बता दें कि अनुराग ठाकुर बिहार के आरा में 'संविधान बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे. इसी दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साध.
विदेशी टूलकिट का उठाया मुद्दा
भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ' अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस जीतती है तो EVM और इलेक्शन कमीशन ठीक है, हारती है तो EVM खराब है. जिस पार्टी ने 64 साल संविधान की हत्या की हो और इमरजेंसी थोपी हो, उससे बड़ी शर्म क्या होगी."
उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकत, पैसा और टूलकिट के दम पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं और भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं, जबकि भारत 7.2 फीसदी की दर से सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.
क्या है महिला आरक्षण और परिसीमन का मामला?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन से जुड़े नए महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत देश के सभी राज्यों में लोकसभा की 50 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. सरकार का तर्क है कि सीटों की संख्या बढ़ने से महिला जनप्रतिनिधियों को सदन में योगदान का अधिक मौका मिलेगा. इस बिल को 30 नवंबर को संसद में पेश किया जाएगा.
क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध?
वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं और 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद यह संख्या लगभग 815 हो जाएगी, जिसमें से 33 प्रतिशत यानी करीब 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ा जा रहा है और 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने के नाम पर सत्तारूढ़ दल राजनीतिक लाभ के लिए अपने अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करेगा.
तेजस्वी यादव और राजद नेताओं का क्या है कहना?
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस बिल का विरोध करते हुए संसद के विशेष सत्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह सत्र बुलाया गया है और सरकार को इसे सभी दलों से चर्चा के बाद लाना चाहिए था. वहीं राजद नेता सुधाकर सिंह ने कहा, "अगर महिलाओं को आरक्षण ही देना है तो 543 सीटों में ही देना चाहिए. सरकार महिला आरक्षण की आड़ में राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन कराना चाहती है."
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