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'जिनकी बहनें घर छोड़कर चली गई हों...', महिला आरक्षण पर अनुराग ठाकुर का तेजस्वी पर तंज

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV Bharat )

पटना: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "जिनके घर में बहनें छोड़कर चली गई हों, जिस परिवार में बेटी को हक न मिला हो और जो भाई अपनी बहन को हक न दे पाया हो, वह देश की बहनों को क्या हक देगा."

परिवारवादी पार्टियों पर साधा निशाना