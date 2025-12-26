ETV Bharat / state

IGMC से बर्खास्त डॉक्टर के समर्थन में उतरे अनुराग ठाकुर, वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई को बताया गलत

हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) से रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने डॉक्टर के समर्थन में बयान देकर सियासी बहस को और तेज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि किसी वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर (ETV BHARAT) मीडिया से बातचीत के दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि किसी भी मामले में जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक छोटे से वीडियो के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सही है और कौन गलत. पूरे घटनाक्रम, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि की गहन जांच जरूरी है. नादौन में भाजपा कार्यक्रम में पहुंचे अनुराग ठाकुर शुक्रवार को अनुराग सिंह ठाकुर नादौन में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम स्थल पर भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. वीर बाल शहीदी दिवस पर दी श्रद्धांजलि