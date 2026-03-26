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पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने पर अनुराग ठाकुर का तंज, 'चौबे बनने निकली सुक्खू सरकार दुबे बनकर रह गई'

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:04 PM IST

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शिमला: भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले सेस को लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला किया. सांसद ने कहा कि 2022 में बड़ी-बड़ी गारंटियों और वादों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस सरकार आज पूरी तरह से जनता को ठगने का काम कर रही है. कांग्रेस सरकार पर अपने नेताओं और करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है. भाजपा हिमाचल की जनता के साथ खड़ी है और किसी भी कीमत पर पेट्रोल-डीजल पर सेस नहीं लगने देगी.

अनुराग ठाकुर ने कहा, “चौबे बनने निकली कांग्रेस सरकार दुबे बनकर रह गई है. क्योंकि एक भी गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई है, बल्कि सत्ता में आते ही जनता पर आर्थिक बोझ डालना शुरू कर दिया गया. कांग्रेस सरकार ने पहले डीजल पर VAT बढ़ाकर इसे ₹10.40 प्रति लीटर तक पहुंचाया, जिसके चलते पिछले लगभग 40 महीनों में हिमाचल की जनता से हजारों करोड़ रुपये वसूले गए. अब सरकार पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सेस लगाने की तैयारी कर रही है, जो आम जनता की जेब पर सीधा हमला है'.

उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान पर भी सवाल उठाया कि सेस अभी लागू नहीं हुआ है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब आपके मन में टैक्स लगाने की सोच आ गई है, तो आप उसे लागू करके ही छोड़ेंगे. भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी और हिमाचल की जनता पर एक रुपये का भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी. कांग्रेस सरकार पर अपने नेताओं और करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक ओर आम जनता महंगाई से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने चेयरमैनों की तनख्वाह चार गुना तक बढ़ा दी, महंगी गाड़ियां उपलब्ध करवाई और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया. उन्होंने इसे “कांग्रेस का असली चेहरा” बताया.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से खुद उसके नेता भी संतुष्ट नहीं हैं, जिसके कारण पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं. सांसद ने चेतावनी दी कि भाजपा जनता के साथ मिलकर इस जनविरोधी नीति का सड़कों से लेकर सदन तक विरोध करेगी.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार का यह तर्क पूरी तरह भ्रामक है कि सेस का बोझ व्यापारियों पर पड़ेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि अंततः इसका असर आम जनता, किसानों, ट्रक ऑपरेटरों, टैक्सी चालकों और छोटे व्यापारियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि ईंधन की कीमत बढ़ने से हर क्षेत्र प्रभावित होता है.

उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में धकेल दिया गया है. यदि सरकार वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पा रही है, तो मुख्यमंत्री को वित्त विभाग किसी सक्षम व्यक्ति को सौंप देना चाहिए. कांग्रेस सरकार को अपनी 10 गारंटियां तुरंत पूरी करनी चाहिए और जनता पर नए करों का बोझ डालने की बजाय राहत देने का काम करना चाहिए.

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