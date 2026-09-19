'पुलिस के पीछे न छिपे मुख्यमंत्री और मंत्री , दम है तो सामने आकर दे जवाब', अनुराग ठाकुर ने सरकार को दी चुनौती
सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर भाजपा कार्यकर्ताओं के सवाल पूछने पर एफआईआर करने का आरोप लगाया और जमकर बरसे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 10:54 PM IST
घुमारवीं: तकनीकी शिक्षा मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र घुमारवीं में सोशल मीडिया विवाद और एफआईआर प्रकरण को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. थाना घुमारवीं के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कथित भेदभाव और पुलिस प्रशासन के विरोध में चल रहा क्रमिक अनशन रविवार को 14वें दिन भी जारी रहा. इस बीच शनिवार देर शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के अनशन स्थल पर पहुंचने से आंदोलन को राजनीतिक धार मिल गई. प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सीधा हमला करते हुए हमीरपुर सांसद ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्रियों को चुनौती दी.
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "सरकार पुलिस के पीछे छिपने के बजाय, दम है सीधे तो सामने आकर भाजपा के सवालों का जवाब दे. लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगना कोई अपराध नहीं है. यदि सरकार से सवाल पूछना गुनाह है तो भाजपा कार्यकर्ता बार-बार यह गुनाह करेंगे. सरकार के पास अभी भी समय है कि वह माफी मांगे और दर्ज किए गए मुकदमों को वापस ले".
उन्होंने कहा कि पुलिस की धाराएं और मुकदमे अपनी जगह हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार से जवाब मांगते रहेंगे. सांसद ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास नेहरू के समय से लेकर आज तक काला रहा है और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उससे भी चार कदम आगे निकल गए हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का संघर्ष रुकने वाला नहीं है.
अनुराग ठाकुर के साथ धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण चंदेल भी अनशन स्थल पर पहुंचे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. भाजपा नेताओं ने एफआईआर विवाद को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराई.
धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान विकास के बजाय भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पर केंद्रित है. पुलिस अधिकारी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं.
सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है और पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय के खिलाफ भाजपा हर स्तर पर आवाज उठाएगी. किसी भी दबाव के बावजूद आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा.
इसी बीच शनिवार देर शाम घुमारवीं शहर में बिजली गुल होने से अनशन स्थल पर भी अंधेरा छा गया. बिजली जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी कर रोष जताया. पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिजली कट से भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त नहीं होंगे.
राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया कि पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं. आंदोलन को प्रभावित करने के लिए चाहे कितनी भी परिस्थितियां पैदा की जाएं, भाजपा कार्यकर्ता पीछे हटने वाले नहीं हैं. एफआईआर विवाद को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक भाजपा की ओर से उठाए जा रहे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता.
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