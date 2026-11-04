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'झूठ-भ्रम फैलाकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे राहुल गांधी, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस'

अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना ( ETV Bharat )

धर्मशाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती देने पर पलटवार किया है. बुधवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जिस कांग्रेस पार्टी को सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने का अवसर मिला, आज वही लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकसभा में चर्चा नहीं होने देती और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के बाद सड़कों पर बहस की बात करती है. लगातार चुनावी हार के कारण कांग्रेस विचलित है और जनता बार-बार पार्टी को नकार रही है. कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे, जबकि कांग्रेस के नेता 'कन्फ्यूज अस' हैं. उन्होंने ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर कांग्रेस के सवालों को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो उसे उन राज्यों में जीत के बाद भी सवाल उठाने चाहिए, जहां इसी प्रक्रिया से उसे सफलता मिली है.