दिल्ली में कांग्रेस की रैली को अनुराग ठाकुर ने बताया ड्रामा, राहुल गांधी से मांगे वोट चोरी के सबूत
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है और अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 4:06 PM IST
शिमला: कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के आरोपों और दिल्ली में आयोजित रैली को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सियासी घमासान तेज हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में भाजपा की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले एक साल से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं रख पाए हैं. अनुराग ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली को भी राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस का अपना इतिहास लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करता है.
'सबूत नहीं, केवल फीलिंग की बात कर रहे राहुल गांधी'
अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास इसके प्रमाण हैं. इसके बावजूद एक साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने न मीडिया के सामने और न ही जनता के सामने कोई ठोस सबूत पेश किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राहुल गांधी से प्रमाण मांगे जाते हैं तो वह केवल अपनी 'फीलिंग' की बात करते हैं. अगर राहुल गांधी को वोट चोरी की फीलिंग आ रही है, तो हिमाचल की जनता को भी यह फीलिंग है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है.
'लोकतंत्र बचाने की बात करने से पहले अपना इतिहास देखे कांग्रेस'
भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, जबकि उसके शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था. उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगी, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हुई. उन्होंने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था और देश इसे कभी नहीं भूल सकता.
इंदिरा गांधी के चुनाव विवाद का भी किया जिक्र
अनुराग ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े चुनावी विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनावी अनियमितताओं पर सवाल उठाने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास पर भी विचार करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को अपने राजनीतिक हितों के अनुसार प्रभावित करने की कोशिश की.
SIR पर कांग्रेस के रुख को बताया दोहरा रवैया
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर भी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता था, लेकिन आज वही प्रक्रिया उसे लोकतंत्र के खिलाफ नजर आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अलग-अलग मौकों पर चुनावी परिस्थितियों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने अतीत का मूल्यांकन करना चाहिए.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शी चुनाव व्यवस्था और संविधान की गरिमा के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया. उन्होंने विश्वास जताया कि हिमाचल की जनता चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी.
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