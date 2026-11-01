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दिल्ली में कांग्रेस की रैली को अनुराग ठाकुर ने बताया ड्रामा, राहुल गांधी से मांगे वोट चोरी के सबूत

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ( ETV BHARAT )

शिमला: कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के आरोपों और दिल्ली में आयोजित रैली को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सियासी घमासान तेज हो गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला में भाजपा की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले एक साल से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं रख पाए हैं. अनुराग ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली को भी राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस का अपना इतिहास लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करता है.

'सबूत नहीं, केवल फीलिंग की बात कर रहे राहुल गांधी'